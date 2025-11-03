Elecciones de Bihar de 2025: ‘El gobierno de Nitish Kumar transformó el Jungle Raj en Sushasan’







Faltando sólo tres días para el Elecciones de Bihar 2025El primer ministro (PM), Narendra Modi, lanzó el lunes un feroz ataque contra el Rashtriya Janata Dal (RJD) y el Congreso. Mientras criticaba a la oposición durante una manifestación en Saharsa, el primer ministro Modi los acusó de «glorificar la era del raj de la jungla», que estuvo marcada por la violencia, la corrupción y el miedo. Durante el mitin electoral, también afirmó que el gobierno de la NDA restablecerá la buena gobernanza en Bihar, informó la agencia de noticias ANI.

El primer ministro Modi, dirigiéndose a la gran reunión pública, dijo que el «diccionario» del Congreso RJD definía la corrupción y el desgobierno.

«En el diccionario de RJD y el Congreso. ¿Qué palabras, qué emociones hay? El diccionario de RJD y el Congreso está lleno de palabras como `katta`, crueldad, amargura, malos modales, mal gobierno y corrupción. Esto es todo lo que aprendieron en la escuela de Jungle Raj», afirmó el primer ministro Modi.

Al recordar la anarquía del pasado, Modi recordó además a la multitud los peligros que enfrentan incluso los agentes del orden.

Criticando a la oposiciónselva rajEl primer ministro Modi dijo: «Tus padres fueron testigos de un momento en el que ni siquiera nuestros protectores estaban seguros. Las vidas de la propia policía estaban en peligro. Permítanme recordarles un incidente aquí mismo en Saharsa. Nuestro valiente DSP de Saharsa, Satyapal Singh, estaba tomando medidas contra el pueblo Jungle Raj».

«Esto no les cayó bien a los jefes del RJD en Patna, a los partidarios de Jungle Raj… En Jungle Raj, la vida de todos estaba en peligro. Cada oficial, cada contratista, cada hombre de negocios vivía con miedo. Como resultado, el desarrollo se estancó aquí. El gobierno de Nitish Kumar acabó con Jungle Raj y transformó Bihar en un estado de buen gobierno», añadió el Primer Ministro Modi.

Durante la campaña, también acusó a la oposición de dar prioridad a los infiltrados sobre los ciudadanos de Bihar, informó la ANI.

«Ya sea el Congreso o el RJD, sólo están vinculados a los infiltrados. Estas personas emprenden giras políticas para proteger a los infiltrados. Díganme, ¿decidirán ustedes el futuro de Bihar, o lo decidirán los infiltrados?… Estos infiltrados están ocupando su propiedad, reclamando sus recursos… Bihar necesita ser protegido de los infiltrados… Estamos trabajando para eliminar a estos infiltrados», enfatizó además.

En una clara refutación de las promesas del Congreso, el primer ministro Modi también se burló de su promesa de construir una universidad similar a Nalanda en Bihar, informó ANI.

La votación para las elecciones de Bihar de 2025 se llevará a cabo los días 6 y 11 de noviembre y el resultado se declarará el 14 de noviembre.

(Con aportes de la ANI)





Fuente