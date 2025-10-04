Elecciones de Bihar: Comisión Electoral para celebrar una reunión clave con partidos políticos







Con las elecciones de Bihar a la vuelta de la esquina, la Comisión Electoral de India (ECI) celebrará una reunión crucial con representantes de varios partidos políticos en Patna el sábado. Esta iniciativa de la CE es un paso clave para garantizar la conducta sin problemas de la próxima Bihar Encuestas de ensamblaje.

La sesión, que está organizada por la CE, tendrá como objetivo revisar la preparación electoral y recopilar comentarios de las partes interesadas. La reunión tendrá lugar de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Hotel Taj, según lo informado por IANS.

Según los informes, la reunión de líderes y la CE estará presidida por el comisionado principal de elecciones Gyanesh Kumar y estará acompañada por los comisionados electorales, el Dr. Sukhbir Singh Sandhu y el Dr. Vivek Joshi.

Además, el panel de votación también se encuentra actualmente en una visita de dos días a Bihar. El panel está evaluando los acuerdos administrativos y de seguridad antes de las elecciones de alto riesgo que se esperan a finales de este año.

La agencia de noticias IANS también informó que un máximo de tres representantes de cada parte ha sido invitado a asistir.

Líderes del BJPJD (U), RJD, Congreso, Partido Lok Janshakti (Ram Vilas), Partido Rashtriya Lok Janshakti, RLSP, BSP, AAP, CPI (M), Liberación de CPI (ML) y el Partido del Pueblo Nacional se unen a la reunión con la Comisión Elecciones de India.

Se espera que la Comisión discuta la logística, la accesibilidad de los votantes, el código de conducta modelo y otros procedimientos electorales. Las partes también tendrán la oportunidad de ofrecer sus sugerencias y plantear preocupaciones.

Además, después de conocer a los líderes políticos, el CE Se reunirá con magistrados de distrito, superintendentes de policía y oficiales electorales para revisar los preparativos a nivel del suelo y las medidas de aplicación de la ley.

Con la situación controvertida actual sobre la discrepancia de los votantes, las discusiones también se centrarán en frenar las malas prácticas electorales y garantizar la transparencia.

A partir de ahora, la Comisión Electoral aún no ha anunciado las fechas oficiales de las encuestas en Bihar. Sin embargo, con la lista electoral final publicada el 30 de septiembre, enumerando 7.42 votantes registrados en millones de rupias después de una caída de más de 47 lakh desde junio, la etapa aparece programada para la notificación formal de la encuesta en las próximas semanas.

(Con insumos de IANS)





