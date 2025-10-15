Elecciones de Bihar 2025: Prashant Kishor no participará en las elecciones de la asamblea de Bihar







En medio de todo el revuelo político creado en torno Prashant Kishor Al participar en las elecciones de la asamblea de Bihar, el fundador del partido Jan Suraaj anunció el miércoles que no participará en las elecciones de la asamblea. En declaraciones a los medios, afirmó que fue una decisión colectiva tomada por el partido por su bien mayor.

Durante una entrevista individual, el ex estratega político expresó su opinión sobre la participación en las elecciones y afirmó que una «cuenta de menos de 150 escaños» de Jan Suraaj se considerará una derrota, según cita la agencia de noticias PTI.

Kishor añadió que «si el partido Jan Suraaj gana las elecciones en Bihar, tendrá un impacto a nivel nacional. La brújula de la política nacional apuntará en una dirección diferente», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Las tan esperadas elecciones de Bihar se llevarán a cabo en dos fases, el 6 de noviembre y el 11 de noviembre, y el recuento se llevará a cabo el 14 de noviembre.

Fiesta de Jan Suraaj El fundador Kishor añadió además que «el partido ha decidido que no debería participar en las elecciones de la asamblea. Y por lo tanto, el partido ha anunciado otro candidato de Raghopur, contra Tejashwi Yadav. Fue una decisión que tomamos en beneficio del interés general del partido. Si tuviera que participar, me habría distraído del trabajo organizativo necesario», citado por el PTI.

Cuando se le preguntó sobre su opinión sobre las perspectivas del partido Jan Suraaj en las elecciones, Prashant Kishor dijo: «Puedo decir con certeza que ganaremos generosamente o recibiremos una paliza. He dejado constancia de que espero un recuento de menos de 10 escaños o más de 150 escaños. No hay posibilidad de algo intermedio», según el PTI.

Así lo afirmó cuando se le preguntó si a su partido le gustaría apoyar la Acuerdo de confidencialidad o el bloque INDIA si las elecciones arrojaron una asamblea sin consenso, calificando un mandato fracturado como una imposibilidad.

El ex estratega electoral Prashant Kishor afirmó que «un resultado inferior a 150, incluso si es 120 o 130, será una derrota para mí. Si lo hacemos bien, tendremos el mandato de transformar Bihar y hacer que cuente entre los 10 estados más avanzados del país. Si no lo hacemos lo suficientemente bien, significaría que la gente no ha mostrado suficiente confianza en nosotros, y debemos continuar con nuestra política de la calle y la sociedad (samaj aur sadak ki rajneeti), según PTI.

(Con aportes de PTI)





