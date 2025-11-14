Elecciones de Bihar 2025: ¿Nitish Kumar emergerá como el CM con más años de servicio?







Como contando para el Elecciones Bihar 2025 A medida que avanza, las primeras tendencias muestran una ventaja significativa para la Alianza Democrática Nacional (NDA). Con el BJP y el JD(U) con una amplia ventaja frente al Mahagathbandhan, las conversaciones sobre el Ministro Principal ya han comenzado. Teniendo en cuenta que la NDA ha estado haciendo campaña en nombre del Ministro Principal Nitish Kumar, es probable que la alianza tenga un debate sobre la posición del Ministro Principal a medida que el BJP tome la delantera en el recuento de las encuestas.

Si bien el BJP continúa liderando en varios distritos electorales clave, el sólido desempeño del JD(U) también ha preparado el escenario para un intenso debate sobre el liderazgo dentro de la NDA.

Las tendencias iniciales muestran que JD(U) y BJP están enfrascados en una reñida contienda por el primer puesto dentro de la alianza. Dado que ambos partidos obtuvieron buenos resultados en todo el estado, la competencia se ha intensificado a medida que avanzan las elecciones.

Chirag Paswan: El factor X

Por otro lado, la NDA también podría jugar una carta de triunfo apoyando al líder del LJP (RV), Chirag Paswan, para el puesto de Ministro Principal. Con el LJP (RV) liderado por Chirag Paswan a la cabeza en 22 distritos electorales de los 28, las conversaciones sobre que Chirag se convierta en el próximo CM de Bihar también están en juego. Añadiendo otra capa dinámica a la aritmética interna de la NDA, el debate dentro de la alianza podría resultar extremadamente interesante.

¿Nitish se convertirá en el CM de Bihar con más años de servicio?

En comparación con las elecciones a la asamblea de Bihar de 2020, el BJP tiene una ventaja significativa sobre el JD(U) este año dentro de la alianza. Considerando el hecho de que el jefe del JD(U), Nitish Kumar, ya ha trabajado durante varios años como Ministro Principal en Bihara lo largo de múltiples mandatos desde 2000. Si presta juramento como Ministro Principal de Bihar, podría convertirse en el Ministro Principal de Bihar con más años de servicio. Sin embargo, el punto aún queda muy atrás hasta que concluya el recuento; El futuro de Nitish también depende de lo que acuerde la alianza.

Nitish Kumar ya ha superado a los anteriores CM de Bihar en términos de mandato total, incluidos Shri Krishna Sinha (14 años) y Lalu Prasad Yadav (7 años), y ahora esperará hacerse cargo de todos los que le preceden.

¿Bihar verá esta vez un ministro principal del BJP?

Secciones dentro del BJP creen que la creciente presencia del partido en Bihar es suficiente para justificar que ha creado un fuerte dominio en todo el estado; podrían apoyar a su propio candidato. Además de otros líderes, el actual Viceministro Principal de Bihar Samrat Choudhary podría ser uno de los contendientes más fuertes para reclamar la silla.





