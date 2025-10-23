Elecciones de Bihar 2025: Es probable que Tejashwi sea anunciado cm Face de mahagathbandhan







Días antes de que comiencen las elecciones a la asamblea en Bihar, es probable que el líder de Rashtriya Janata Dal (RJD), Tejashwi Yadav, sea anunciado hoy como candidato a Ministro Principal por el opositor Mahagathbandhan.

Según informó la agencia de noticias ANI, la declaración de Tejashwi ya que se espera que la cara de CM de Mahagathbandhan se haga durante una conferencia de prensa conjunta de los partidos de la alianza. Tejashwi, líder de la oposición de Bihar (LoP), se desempeñó anteriormente como viceministro principal.

Esto se produce un día después de que el alto mando del Congreso llevara al líder del partido Ashok Gehlot a Patna para calmar las tensiones dentro de la gran alianza.

Más temprano el miércoles, el ex ministro principal de Rajasthan, Ashok Gehlot, se reunió con el jefe del RJD, Lalu Prasad Yadav, y Tejashwi Yadav en su residencia en Patna, en medio de informes de una brecha cada vez mayor entre los socios de la alianza, derivada de la cuestión de una «lucha amistosa» en algunos escaños de la asamblea.

Ashok Gehlotquien ha sido nombrado Observador Electoral Senior por la AICC, aseguró que el bloque INDIA está «plenamente unido» después de que él y el encargado del Congreso de Bihar, Krishna Allavaru, se reunieran con los máximos dirigentes de RJD.

Gehlot, después de visitar la residencia de Tejashwi Yadav en Bihar, dijo que Mahagathbandhan celebrará una conferencia de prensa el 23 de octubre para mostrar la fuerza de la alianza. También criticó al BJP por llevar a cabo una «campaña patrocinada» en Bihar para crear un «ambiente» que sugeriría una ruptura dentro de la alianza.

El ex ministro principal de Rajasthan, Ashok Gehlot: «Tuvo lugar una reunión muy positiva con el responsable del AICC Bihar, Krishna Allavaru, junto con Lalu Prasad Yadav y Tejashwi Yadav. La alianza INDIA en Bihar está totalmente unida y está disputando las elecciones con fuerza. La situación completa se aclarará en la conferencia de prensa de Mahagathbandhan», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Hablando además de las luchas amistosas por algunos escaños de la alianza, Gehlot aseguró que no es algo fuera de lo común y que Mahagathbandhan no tiene «ningún problema» en absoluto.

El observador electoral senior afirmó además que «en 243 escaños, debido a los líderes locales y a las ecuaciones, a veces surge una situación parecida a una pelea amistosa en 5 a 7 escaños. Se trata de un número muy pequeño, pero se llevó a cabo una campaña contra los Mahagathbandhan en los medios de comunicación, cuando en realidad no hay ningún problema», según cita la ANI.

El Mahagathbandhan tiene alrededor de 12 escaños donde al menos dos aliados han presentado nominaciones. Sin embargo, esta noción de una lucha amistosa ha provocado críticas por parte de la alianza NDA, que no ha tenido fisuras después de que se anunciaran sus acuerdos para compartir escaños.

Las elecciones de Bihar de 2025 tendrán la contienda principal entre la Alianza Democrática Nacional y Mahagathbandhan.

(Con aportes de la ANI)





