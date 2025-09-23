Elecciones de Bihar 2025: El líder de AIMIM, Owaisi, lanzará a Seemanchal Nyay Yatra







Elecciones de Bihar están a la vuelta de la esquina, con la NDA ya está haciendo su mejor esfuerzo para mantenerse por delante de la oposición. El bloque de la India también parece ser bastante progresivo sobre su enfoque para disputar las elecciones de la Asamblea en Bihar.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el presidente de AIMIM, Asaduddin Owaisi, está programada para iniciar la campaña de elecciones de la Asamblea de Bihar con «Seemanchal Nyay Yatra» del 24 al 27 de septiembre en la región de apariencia de Bihar.

El presidente de Aimim, Owaisi, durante el Yatra, realizará espectáculos de carreteras y reuniones de la esquina en diversas circunscripciones de la Asamblea de la Región de Seemanchal, según el lanzamiento oficial de Aimim.

Además, el diputado de Hyderabad también lanzará el ‘Seemanchal Nyay Yatra’ de Kishanganj para unir a las personas para el desarrollo y entregar justicia para la región de apariencia, dijo.

El funcionario publicado por toda la India Majlis-e-Ittehadul Muslim declaró que «Owaisi ha estado destacando el atraso de apariencia. También introdujo un proyecto de ley de miembros privados en el Lok Sabha exigiendo la creación del ‘Consejo de Desarrollo de la Región Parente’ para poner fin al atraso en la región, en virtud del artículo 371 de la Constitución, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Anteriormente durante las elecciones de la Asamblea de Bihar de 2020, Aimim disputó 25 electores de la Asamblea y ganó cinco escaños. Todos los asientos que Aimim ganó estaban en la región de apariencia de Bihar.

Teniendo en cuenta que estas elecciones de Bihar podrían ser mucho más complicadas para cada parte, es probable que Aimim dispuste más escaños de los que disputó en las últimas elecciones. Según los informes, hay indicios de que muchos líderes políticos y trabajadores sociales influyentes también están dispuestos a disputar las elecciones en boletos del Partido AIMIM.

En vista de hacer un fuerte control, el Partido del Congreso también ha estado haciendo estrategias significativas. Más temprano el lunes, el comité del Congreso de toda la India anunció que el presidente del Congreso Mallikarjun Kharge y el líder de la oposición Rahul Gandhi, junto con otros líderes prominentes, estará presente en su reunión del comité de trabajo en Patna el miércoles 24 de septiembre.

Además, el AICC Bihar a cargo, Krishna Allavaru, dijo el lunes que «la segunda guerra de independencia en Bihar es una razón por la cual la reunión ha sido programada en el estado».

Mientras pone luz sobre el candidato ministerial principal del bloque de la India en Bihar, el comité del Congreso de toda la India, Bihar a cargo, dijo que «el líder de RJD Tejashwi Yadav será nombrado como el candidato ministerial principal del bloque de la India, con un sello de aprobación del Congreso», como PTI.

(Con entradas de PTI)





Fuente