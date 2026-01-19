Elecciones cívicas de Maharashtra: el cirujano ingresa a la política y gana el distrito 8 en las encuestas del PCMC







El cirujano ortopédico Dr. Suhas Kamble, que ha pasado más de tres décadas en el sector sanitario, ha entrado en la política activa y ganó el distrito núm. 8 de la Corporación Municipal de Pimpri-Chinchwad (PCMC) en un boleto del Bharatiya Janata Party (BJP) en la categoría Casta Programada (A). Derrotó al tres veces corporativo y ex presidente del comité permanente, Seemant Savale, por 256 votos, obteniendo 12.618 votos frente a los 12.362 de Savale.

Pionero en cirugía de reemplazo de articulaciones, el Dr. Kamble ha introducido en la ciudad la tecnología de reemplazo de articulaciones asistida por robot MAKO. Dijo que la pandemia de COVID-19 impulsó su decisión de ingresar a la política, ya que subrayó el papel crucial de las políticas y la administración en la configuración de los resultados de salud pública.

«La pandemia cambió mi perspectiva. Fue un período que puso a prueba los límites tanto de los sistemas de salud como de los administración cívica. Como médicos, estamos capacitados para tomar decisiones rápidas que salven vidas en emergencias”, afirmó.





