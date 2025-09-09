Elección Vicepresidencial 2025: Sonia Gandhi y Kharge emitieron allí votos







Varios líderes del Congreso, incluido el presidente del partido Mallikarjun KhargeLa presidenta del Partido Parlamentario del Congreso, Sonia Gandhi, líder de la oposición en Lok Sabha Rahul Gandhi, el diputado Shashi Tharoor, el diputado Priyanka Gandhi, y otros llegaron a la Casa del Parlamento el martes para lanzar su voto para las elecciones presidenciales en curso.

Las encuestas de vicepresidente comenzaron en la Casa del Parlamento a las 10 de la mañana de hoy, con el conteo de votos que ocurrirán a las 6 p.m.

El jefe del partido Mallikarjun Kharge fue visto caminando junto con el ministro de la Unión y Partido Bharatiya Janata MP Nitin Gadkari, estrechando su mano e intercambiando bromas.

Mientras que el Congreso respalda al ex juez de la Corte Suprema, el juez B Sudershan Reddy, la Alianza Nacional Democrática (NDA) ha nominado al ex gobernador de Maharashtra CP Radhakrishnan.

Los aliados de NDA como TDP y la JDU están respaldando al candidato de NDA, asegurando que el número permanezca a favor de Radhakrishnan.

El diputado de TDP Lavu Sri Krishna Devarayalu dijo: «La estrategia principal es que nosotros, todos los 18 parlamentarios, queremos terminar nuestra votación dentro de la primera hora. Todos están preparados para eso … No solo estoy seguro de que nuestro candidato de NDA ganará, sino que también estoy seguro de que se votará más de 80-100 en esta elección. Los parlamentarios de la oposición votarán por nosotros «.

La votación de las elecciones vicepresidenciales 15 comenzó el martes por la mañana con el primer ministro Narendra Modi ejercer su franquicia junto con otros ministros y parlamentarios prominentes. El primer ministro Modi fue el primero en emitir su voto.

La elección se produce 50 días después de que Jagdeep Dhankhar renunció a su cargo como vicepresidente el 21 de julio, citando razones de salud.

Tanto el NDA liderado por BJP como los partidos de oposición celebraron encuestas simuladas antes del día crucial antes, diciéndole a los parlamentarios que sean cautelosos al ejercer su franquicia para que su voto no sea válido.

Hoy temprano los ministros de la Unión Nitin Gadkari, JPArjun Ram Meghwal y Palhad Joshi emitieron sus votos.

Mientras tanto, el ministro de la Unión, Shivraj Singh Chouhan y Jitan Ram Manjhi, expresaron su apoyo al CP Radhakrishnan y la confianza en su victoria.

«El candidato de la NDA CP Radhakrishnan seguramente ganará las elecciones del vicepresidente», dijo al ministro de la Unión Jitan Ram Manjhi a los periodistas.

Por otro lado, jefe del partido Samajwadi Akhilesh yadav ha acusado al BJP que tiene una actitud de «uso y tirado» hacia el ex vicepresidente Jagdeep Dhankar.

«Los números están bien, pero esta votación se realiza sobre la base de la conciencia de uno. Todo el país sabe que el BJP es un partido de uso y lanzamiento. Lo mismo sucedió con el vicepresidente, que está desaparecido … Los números estarán a nuestro favor», dijo el jefe de SP a ANI.

La NDA tiene una mayoría en el Parlamento, y es probable que 424 parlamentarios voten a favor de Radhakrishnan, que está por encima de la marca mayoritaria de 391.

Biju Janata Dal (BJD) y Bharat Rashtri Samiti (BRS) han decidido abstenerse de votar en el Elecciones vicepresidenciales. Shiromani Akali Dal (SAD) de Punjab también ha anunciado que son ‘boicoteados’ las elecciones.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente