Elección Vicepresidencial 2025: Rajnath Singh y NDA MPS votan CP Radhakrishnan







Como la votación por el Vicepresidencial El martes por la mañana comenzó las elecciones, el ministro de Defensa, Rajnath Singh, ejerció su franquicia junto con otros parlamentarios de la NDA en el Parlamento.

El ex primer ministro y diputado JD (S) en Rajya Sabha, HD Deve Gowda, llegó a una silla de ruedas para votar por la encuesta vicepresidencial.

Los ministros de la Unión Nitin Gadkari, JP Nadda, Arjun Ram Meghwal y Prahlad Joshi emitieron sus votos. Nitin Gadkari fue visto dándose la mano con el jefe del Congreso Mallikarjun Kharge Cuando ambos llegaron al Parlamento.

El vicepresidente del Rajya Sabha, Harivansh, también arrojó su voto. Presidió la cámara alta del Parlamento en ausencia del vicepresidente durante la sesión del monzón, después de que el ex vicepresidente Jagdeep Dhankhar renunció, citando razones de salud.

La diputada de BJP, Kangana Ranaut, también participó en la votación.

La encuesta de las elecciones vicepresidenciales comenzó el martes a las 10 am con el primer ministro Narendra Modi siendo el primero en emitir su voto.

El concurso está entre el nominado de la NDA CP Radhakrishnan y el candidato de la oposición B Sudershan Reddy.

Mientras tanto, el ministro de la Unión, Shivraj Singh Chouhan y Jitan Ram Manjhi, expresaron su apoyo al CP Radhakrishnan y la confianza en su victoria.

El ministro de la Unión, Shivraj Singh Chouhan, dijo: «La victoria de NDA es segura. CP Radhakrishnan será el nuevo vicepresidente».

«NDA El candidato CP Radhakrishnan seguramente ganará las elecciones del vicepresidente «, dijo el ministro de la Unión, Jitan Ram Manjhi, a los periodistas.

El ministro de la Unión, Suresh Gopi, respaldó a Radhakrishnan y lo llamó una elección dirigida a «equidad, veracidad y efectividad».

Suresh Gopi dijo: «Esta elección no se trata de elegir entre nadie. Es una elección destinada a seleccionar la justicia, la veracidad y la efectividad, que son más necesarias para los ciudadanos del país, ya sea que vivan dentro o fuera del país … como persona, encontré CP Radhakrishnan ser el mejor trabajador o uno de los mejores entre miles de trabajadores en mi sistema ideológico «.

La NDA tiene una mayoría en el Parlamento, y es probable que 424 parlamentarios voten a favor de Radhakrishnan, que está por encima de la marca mayoritaria de 391.

El conteo de votos se llevará a cabo más tarde en la noche.

