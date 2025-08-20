Elección de MPV antigua puerta corredera, el precio es IDR 100 millones

Yakarta, Viva – Los automóviles familiares con puertas correderas siguen siendo una opción atractiva en el mercado de automóviles usados, especialmente para los consumidores que priorizan la practicidad en las carreteras urbanas.

De varios modelos disponibles, Honda Freed Y Toyota Sientater se registra como dos MPV compactos que todavía tienen muchos entusiastas, aunque ambos tienen diferentes rangos de precios y años de producción.

Honda Freed estuvo por primera vez en Indonesia en 2009 y fue la favorita de las familias jóvenes. La producción de este modelo se detuvo hace unos años, pero la demanda en el mercado de automóviles usados sigue siendo estable.

De monitoreo Viva automotriz, El miércoles 20 de agosto de 2025, en una serie de plataformas de compra y venta de automóviles en línea, las alertas Freed 2012 a 2014 se ofrecieron a un rango de precios de Rp 120 millones a RP 155 millones.

La unidad liberada de 2013 se puede encontrar a partir de Rp 123 millones con una distancia de aproximadamente 100 mil kilómetros. Si bien el modelo de producción de 2014, el precio varía de Rp 140 millones a Rp 155 millones, dependiendo de la condición del vehículo y la integridad de las características.

Aunque se considera que más de una década, Freed tiene una cabina aliviada, una puerta corredera práctica y un motor I-Vtec conocido como confiable. El principal desafío para los posibles compradores es garantizar que se mantenga la condición de las piernas y la electricidad.

A diferencia de Freed, Toyota se siente Más joven porque se ha comercializado en Indonesia desde 2016. Esto ha hecho que el precio del primero sea relativamente más alto.

La salida de Sienta 2016 se ofrece a partir de RP 147 millones, mientras que el modelo 2018 está en el rango de RP. 170 millones. Para las unidades más nuevas, como la producción de 2021, el precio del primero todavía alcanza RP 190 millones.

Sienta ofrece un diseño moderno con una elección más eficiente de transmisión CVT. Algunas variantes también están equipadas con puertas correderas automáticas, características que facilitan el uso, especialmente en áreas de estacionamiento estrechas. Esta combinación de diseño conciso y características prácticas hacen de Sienta una alternativa interesante en la clase MPV compacta.

Para los consumidores que consideran el presupuesto, Honda Freed puede ser una elección racional. Con fondos de alrededor de Rp 130 millones, los compradores ya pueden traer a casa MPV con puertas correderas y capacidad de siete pasajeros. Sin embargo, la edad del vehículo debe ser una consideración.

Mientras tanto, Toyota Sienta es más adecuado para aquellos que desean vehículos más jóvenes con características contemporáneas, a pesar de que tienen que preparar mayores fondos por encima de Rp 150 millones.

Con diferentes personajes y segmentos, tanto Freed como Sienta siguen siendo opciones interesantes en el mercado de automóviles usados, especialmente para aquellos que necesitan un automóvil familiar con acceso práctico a la puerta de corte y una cabina espaciosa.