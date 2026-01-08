Elección de coches usados ​​con puertas correderas para familias con un presupuesto de 100 millones de IDR

Jacarta – auto usado con puertas correderas sigue siendo el objetivo de muchas familias en Indonesia porque ofrece practicidad y amplio espacio en la cabina. Curiosamente, en el mercado de automóviles usados ​​actualmente hay varias opciones de automóviles con puertas correderas disponibles con precios que rondan los 100 millones de IDR.

De la observación VIVA Automotriz En el puesto de compra y venta de coches usados, el jueves 8 de enero de 2026, una de las cosas que es bastante popular es Honda liberado La primera generación se encuentra ahora a menudo en el rango de precios de 95 millones de IDR a 130 millones de IDR, según el estado.

Este monovolumen, que ya no tiene nueva versión, se caracteriza por ser cómodo para familias pequeñas, tiene un diseño compacto y puertas correderas eléctricas que facilitan el acceso de los pasajeros.

Otra opción no menos popular es Toyota Sienta Primera generación con motor de 1,5 litros. En el mercado de automóviles usados, el precio del Toyota Sienta 2016-2017 ha caído al rango de 100 millones a 140 millones de IDR, ofreciendo características modernas y un consumo de combustible relativamente eficiente.

Toyota Sienta totalmente nuevo en Bandung.

Para quienes quieran un habitáculo más espacioso, el Nissan Serena C24 podría ser una alternativa atractiva. Este monovolumen de puertas correderas es ampliamente conocido como un verdadero automóvil familiar y ahora se ofrecen muchas unidades de 2004 a 2006 a partir de 90 millones de IDR con un espacio de cabina muy espacioso.

Mazda Blanco También se incluye en la lista de coches de puertas correderas usados ​​cuyos precios son cada vez más asequibles. Con un presupuesto de alrededor de 100-130 millones de IDR, los consumidores pueden adquirir un monovolumen con un motor de 2,0 litros que se sabe que es estable y cómodo para viajes de larga distancia.

No sólo los monovolúmenes modernos, Suzuki APV El estadio también tiene puertas correderas y sigue teniendo mucha demanda en la actualidad. Este automóvil se utiliza a menudo como vehículo para familias numerosas o empresas, con precios usados ​​que oscilan entre 80 y 110 millones de IDR, según el año y el estado.

Aunque el precio es asequible, los posibles compradores deben tener cuidado antes de pedir un coche usado con puertas correderas. Verifica el estado de los rieles de las puertas, el sistema eléctrico si las puertas son eléctricas y el historial de servicios para que el auto siga siendo seguro y cómodo de usar.