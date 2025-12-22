Elaboge tradicional Honai reconstruido y se convierte en un pueblo modelo para la montaña de Papúa

JayawijayaVIVA – El gobierno apoya el desarrollo Mirar Aduanas en la aldea de Elaboge, distrito de Silo Karno Doga, regencia de Jayawijaya, como parte de los esfuerzos para preservar la cultura y desarrollar el turismo basado en la sabiduría local.

Este programa tiene como objetivo hacer de Kampung Elaboge una aldea tradicional piloto en la región. Papuasia Montañas.

El jefe de la aldea de Elaboge y el jefe de la gran tribu del distrito de Silo Karno Doga, Habo Holago, explicaron que históricamente la aldea tenía seis honai tradicionales que formaban parte del tejido de la vida comunitaria.

Sin embargo, con el tiempo, los honai se dañaron y dejaron de usarse. Gracias al apoyo del gobierno central, los honai tradicionales se están reconstruyendo para que puedan funcionar de manera óptima de acuerdo con los valores tradicionales heredados de sus antepasados.

La construcción actual incluye siete unidades honai, que constan de seis honai de apoyo y un honai principal. Los seis honai de apoyo tienen sus respectivas funciones filosóficas, a saber, Honai de mujeres, Honai de hombres, Honai de fertilidad, Honai de guerra, Honai sagrado y Honai de reunión.

Mientras tanto, un honai principal funcionará como museo cultural, lugar para almacenar objetos históricos y como centro educativo para el público, las generaciones más jóvenes y los turistas.

El significado y la preservación de Honai

honai no es solo casa tradicionalsino más bien un símbolo de unidad, calidez familiar e identidad cultural del pueblo papú. La forma redonda con un grueso techo de paja está diseñada para resistir el frío de las montañas de Papúa, lo que la convierte en una arquitectura adaptada a las condiciones geográficas.

Al preservar los honai, el gobierno intenta mantener el patrimonio ancestral y al mismo tiempo fortalecer la identidad de las comunidades indígenas en medio de la corriente de modernización.

Elaboge Village en sí está ubicado en el distrito de Silo Karno Doga, Jayawijaya Regency, montañas de Papua, en una zona montañosa con una altitud de alrededor de 1.500 metros sobre el nivel del mar, cerca del valle de Baliem.

Este lugar tiene un fuerte valor histórico y cultural, por lo que fue elegido como centro para el desarrollo de un Pueblo Tradicional Modelo. Miles de honai todavía permanecen en Papúa, especialmente alrededor de Wamena y el valle de Baliem, que son los centros culturales de la tribu Dani.

Este número muestra que el honai sigue vivo en la vida diaria de las personas, además de ser una atracción turística cultural.