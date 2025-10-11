El WR Isaiah Williams tiene una segunda oportunidad contra los Broncos

Jets de Nueva York Fanáticos, cúbranse los ojos.

El equipo anunció el sábado 11 de octubre que ha elevado a los receptores abiertos. Brandon Smith y Isaías Williams para la semana 6 Broncos de Denver juego del equipo de práctica.

apoyador Ja’Markis Weston También fue “rebajado a fuera” para el concurso.

Williams reemplazó Xavier Gipson después de sus problemas de balón suelto en el primer partido de la temporada. Williams no tardó mucho en cometer sus propios errores estúpidos. Vinieron en la semana 4. Delfines de Miami partido de fútbol del lunes por la noche.

Perdió el balón en la patada inicial de la segunda mitad, lo que resultó en un touchdown de los Dolphins. Más adelante en el partido, atrapó una pelota de manera extrañamente justa en su propia línea de dos yardas, poniendo a su equipo en una posición comprometida.

Antes del concurso de la Semana 5 contra el vaqueros de dallaswilliams fue renunciado por el equipo, aparentemente terminando su mandato con el equipo por sus errores. Sin embargo, justo antes de que el equipo despegara hacia Londres, volvieron a contratar a Williams para el equipo de práctica.

Williams volverá a la alineación

La decisión de los Jets de traerlo de regreso en cualquier capacidad causó sorpresa. Ahora el equipo le dará la oportunidad de redimirse en la Semana 6.

ESPN rico cemini publicó en las redes sociales: «Movimientos en la plantilla de los Jets: elevaron al WR/KR Isaiah Williams y al WR Brandon Smith del equipo de práctica. Parece que Williams devolverá las patadas».

Zack Rosenblatt de The Athletic escupió la misma respuesta: «Parece que Isaiah Williams regresará esta semana».

Los fanáticos quedaron confundidos en las redes sociales al escuchar esa respuesta. El entrenador en jefe Aaron Glenn reveló el viernes 10 de octubre que el ex especialista en devoluciones All-Pro Kene y fue autorizado para este juego de los Broncos.

¿No significaría eso que Williams no está en el campo como regresador?

Rosenblatt respondió“Kene es el que devuelve las patadas, no [the] batea [returner].”

Los Jets juegan con fuego en los equipos especiales

Los verdiblancos son el único equipo que no ha ganado en el fútbol. Nunca hay una única razón por la que un equipo apesta, y los Jets no son diferentes.

Sin embargo, se podría argumentar que una de las razones por las que han perdido dos juegos esta temporada es en los equipos especiales.

Los Jets perdieron por dos en la Semana 1 y por seis en la Semana 4. En ambos partidos, los Jets tuvieron balones sueltos en devoluciones que inmediatamente llevaron a touchdowns para los equipos contrarios. Ahora el equipo trae de vuelta a un jugador y espera que contribuya significativamente, quien fue el villano principal en uno de esos juegos. Estrategia audaz Algodón.

Si eliminas esos dos balones sueltos, los Jets podrían haber ganado ambos juegos.

Cimini recientemente compartió un lado positivo de la temporada 2025: “Los Jets tienen tres derrotas por seis puntos o menos, empatados en la mayor cantidad en la liga con los Jefes de Kansas City y Cardenales de Arizona.”

El curioso caso de Jamaal Pritchett

Si los Jets necesitaban un regresador de despejes, tienen uno de ellos en el equipo de práctica.

Tras la conclusión del draft de la NFL de 2025, los Jets firmaron al ex producto del sur de Alabama. Jamal Pritchett.

Si bien es de estatura pequeña, mide 5 pies 8 pulgadas y pesa 175 libras, lo compensa con creces con su habilidad para crear jugadas en el campo.

Cimini dijo pritchett venció claramente a Gipson durante el campo de entrenamiento y la pretemporada. Sin embargo, el factor decisivo en esa decisión fue que el cuerpo técnico confiaba más en Gipson.

Irónico, ¿no?

Pritchett aún no ha hecho su debut en la NFL esta temporada mientras se pudre en el equipo de práctica del equipo.