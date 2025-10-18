El WR de los Lions, Amon-Ra St. Brown, critica a la NFL por el video de Brian Branch

Fue una escena salvaje el domingo por la noche al concluir la Leones de Detroit‘ Juego en los Chiefs. Después de que Kansas City prevaleciera en un partido muy reñido de principios de temporada con implicaciones en los playoffs, los ánimos se caldearon. leones Brian Rama tuvo un altercado con Chiefs WR JuJu Smith-Schuster Eso rápidamente se convirtió en una confrontación entre ambos equipos.

Branch pareció endurecer al mariscal de campo de los Chiefs Patricio Mahomes en la línea del apretón de manos, a lo que Smith-Schuster se opuso. Le dijo algo a Branch, y el safety de los Lions respondió golpeando a Smith-Schuster y tirándolo al suelo. Desde entonces, Branch se disculpó por el incidente y la NFL lo suspendió por un juego, decisión que Branch no apeló. Tanto los entrenadores como los jugadores de Detroit han calificado el comportamiento de Branch como inaceptable.

Después del juego, Branch expresó su frustración por la forma en que se dirigió el juego, sintiendo que el jefes obtuvo el beneficio del silbato. Curiosamente, el funcionario NFL La cuenta de Films respondió con un video eliminado desde entonces de los «puntos bajos» de Branch en el juego, lo que parece implicar que sus quejas eran infundadas debido a que fue derrotado en algunas jugadas.

El video provocó la indignación de los fanáticos de los Lions, y los entrenadores y jugadores de Detroit criticaron a la liga por atacar a Branch de esta manera. Desde entonces, Louis Riddick se disculpó por el video.

Detroit Lions WR Amon-Ra St. Brown en el video de Brian Branch

“Sí, pensé que ese video era una locura”, Lions WR Amon-Ra St. Brown dijo en su conferencia de prensa el viernes. “No sé por qué lo publicaron. [or] el razonamiento detrás de esto. Mientras lo miraba, recuerdo que apareció y pensé: ‘No sé si es como un truco, una burla’. Hice clic en la página de la NFL para ver si en realidad eran ellos. Y así fue”.

«No sé el motivo, por qué lo publicaron, ni qué obtuvieron de eso», continuó St. Brown. «Pero quiero decir, Brian Branch es un tipo increíble. Es uno de los… quiero decir, en el edificio es uno de los tipos más agradables. Es callado, nunca lo ves enojarse, siempre está sonriendo. Quiero decir, cometió un error, lo sabe y se disculpó. No sé por qué todavía se sigue arrastrando, pero sí, ese video fue… No creo que ese video fuera correcto».

Los Detroit Lions necesitan recuperarse después de su dura derrota

Después de sufrir una paliza a manos del empacadores En su primer partido de temporada, los Lions lograron cuatro victorias consecutivas antes de la derrota de la semana pasada ante los Chiefs. Ahora tienen marca de 4-2, al borde de una racha de partidos enormemente importante para sus perspectivas de temporada.

El domingo, Detroit juega contra los Buccaneers, líderes de la NFC, seguidos por los Vikings. Comandantesy Águilas. Esos cuatro equipos son serios contendientes a los playoffs, al menos durante seis semanas, y si los Lions quieren seguir en la búsqueda del primer puesto de la NFC, necesitan mantener el servicio en estos juegos.

La carrera por el puesto número 1 en los playoffs de la NFC se perfila como muy reñida, con los Bucs, Packers, Rams, halcones marinosEagles y potencialmente otros que se involucran junto con los Lions. Detroit tiene una gran tarea por delante para mantenerse en la caza.