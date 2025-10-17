El WR de los Cowboys, George Pickens, demuestra que es su peor enemigo

Estos son los días de ensalada para el vaqueros de dallas con receptor ancho George Pickens. Todo va genial.

Pickens, en su primera temporada con los Cowboys luego de ser canjeado desde el Acereros de Pittsburgh En la temporada baja, ha estado iluminando las defensas rivales.

A lo largo de 6 juegos, Pickens lidera la NFL con 6 touchdowns en recepción y es cuarto en la NFL con 525 yardas en recepción. Viene de una actuación valiente contra el panteras de carolina en la Semana 6 en la que tuvo 9 recepciones para 168 yardas y 1 touchdown, su segundo juego con más de 130 yardas recibidas esta temporada.

Las cosas le van tan bien a Pickens en este momento que pensó que era un buen momento para hablar sobre su ex equipo y cómo “mancharon” su imagen retratándolo como alguien tóxico en el vestuario de Pittsburgh.

Pickens intenta desviar la culpa hacia los Steelers

«Esa ha sido una experiencia de Pickens muy diferente a la que parecen estar teniendo los Cowboys». Sean Deveney de Heavy.com escribió el 16 de octubre. «Pickens ha hablado repetidamente sobre la cercanía del equipo y la sala de receptores abiertos. Y sus compañeros de equipo y entrenadores han señalado lo divertido que es tenerlo en el vestuario. Insiste en que era de la misma manera con los Steelers, pero que había elementos en la organización que buscaban dañar su imagen».

Entonces, ¿qué conspiración o camarilla buscó acabar con Pickens? Esa parte no está del todo clara.

“Especialmente fuera de las cámaras”, dijo Pickens. «Quiero decir, no puedo grabarme. Definitivamente, la gente puede publicar cosas que pueden empañar tu imagen, pero siempre siento que me estoy divirtiendo».

Por varias razones, estas son algunas cosas descabelladas que Pickens dice. Eso comienza con el hecho de que cualquiera que tenga un teléfono inteligente sabe que puede grabarse a sí mismo y termina con la idea de que cualquiera, excepto el propio Pickens, empaña su imagen por su cuenta.

La pesadilla del día de Navidad de los Steelers con Pickens

Imagínate esto: eres un equipo de la NFL que se prepara para jugar el día de Navidad en casa. No solo eso, sino que jugarás frente a decenas de millones de personas en casa que te verán en los primeros juegos de la temporada regular de la NFL que se transmitirán en Netflix. Y lo estás haciendo todo contra el campeón defensor del Super Bowl. Jefes de Kansas City.

Esa fue la situación en la que se encontraron los Steelers el día de Navidad de 2024, y en el momento en que deberían haber estado más concentrados, los más concentrados, en las horas previas al inicio, se encontraron lidiando con un problema muy diferente.

Eso se debe a que su jugador estrella, Pickens, no estaba por ningún lado.

“Después de la victoria de los Steelers en la Semana 13 en Cincinnati, durante la cual Pickens fue sancionado dos veces por conducta antideportiva, el entrenador dijo que el receptor necesitaba ‘crecer’”. Mike DeFabo del Atlético escribió en enero de 2025. «Pickens se perdió los siguientes dos juegos por una lesión en el tendón de la corva. Cuando finalmente estuvo sano, ¿cómo respondió? Llegando tarde al juego del día de Navidad contra los Kansas City Chiefs. Tomlin pide a los jugadores que se presenten a los juegos al menos dos horas antes del inicio. El 25 de diciembre, Pickens caminó por la entrada de prensa una hora y 25 minutos antes del inicio. Eso fue después Se anunciaron jugadores inactivos”.

Ese es sólo un ejemplo de cómo Pickens es su peor enemigo. hay muchos más – y culpar a los Steelers por cualquier parte de sus fracasos debería contar como más de lo mismo.