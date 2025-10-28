El WR de los Chiefs, Rashee Rice, aclara las cosas sobre una penalización controvertida

Jefes de Kansas City El receptor abierto Rashee Rice ha tenido un tórrido comienzo de temporada desde que regresó de una suspensión de seis juegos, pero soportó un poco de controversia para poner fin a la aplastante victoria del lunes sobre los Washington Commanders.

Rice fue sancionado por una penalización por burla en el último cuarto cuando arrojó el balón al casco del safety de los Commanders, Quan Martin. Los dos parecían estar acalorados antes de la jugada, lo que generó algunas críticas a Rice por aparentemente perder la calma durante lo que de otro modo sería una victoria fácil para su equipo.

Pero más tarde surgió otro ángulo que arrojó dudas sobre si fue intencional, y el propio Rice luego aclaró las cosas sobre la obra.

Rashee Rice espera evitar la multa

Rice acababa de atrapar un pase de 25 yardas y fue tacleada por Martin, quien pareció sujetar el tobillo del receptor durante mucho tiempo mientras Rice intentaba levantarse. Los dos parecieron intercambiar palabras brevemente, luego Rice se giró y lanzó la pelota, golpeando al safety de los Comandantes en el casco y ganándose una penalización de 15 yardas por burlarse.

La jugada inicialmente provocó una reacción violenta contra Rice, quien estaba en su segundo juego después de cumplir una suspensión por declararse culpable de un delito grave relacionado con un incidente de carrera callejera. Pero otra repetición mostró una imagen diferente, mostrando al árbitro parado detrás de Martin y Rice aparentemente arrojándole el balón.

Rice parecía estar explicando la situación al entrenador de los Chiefs, Andy Reid, en la banca, luego dijo a los periodistas después del partido que en realidad estaba tratando de entregarle el balón al árbitro.

«Sí, sí, estaba tratando de lanzarle el balón al árbitro», dijo Rice. vía AtoZ Sports. «Extendió sus manos para agarrar el balón. Pero ya sabes, está bien. Quiero decir, ganamos el juego. La próxima jugada y eso es todo lo que podría ser».

No todos creyeron la explicación, especialmente después de que Rice y Martin intercambiaron palabras y el safety estaba a pocos metros de distancia.

Rice todavía podría estar en peligro de recibir una multa del NFLque revisa todas las jugadas y anunciará los castigos monetarios el próximo sábado.

Rashee Rice tuvo otro día fuerte

La penalización puede haber hecho poco para estropear el gran día de Rice. Terminó el juego con nueve recepciones para 93 yardas y un touchdown, agregando dos acarreos para 12 yardas, y un acarreo terminó a pocos centímetros de un segundo touchdown.

Rice ahora tiene 16 recepciones para 135 yardas y tres touchdowns en sus primeros dos juegos de la temporada.

Los Chiefs ahora han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos después de perder sus dos primeros partidos al comenzar la temporada. El mariscal de campo Patrick Mahomes dijo que el tramo es un testimonio del temple del equipo para recuperarse de una primera mitad difícil y abrir una paliza en la segunda.

«Creo que simplemente muestra el crecimiento que hemos tenido como equipo». Mahomes dijo a los periodistas después del partido del lunes. «Aunque no empezamos como queríamos en la ofensiva, demostramos que podemos luchar contra la adversidad y jugar el estilo de fútbol que queremos jugar».