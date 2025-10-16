El WR de los Browns, Jerry Jeudy, se muestra honesto sobre el cambio de QB

marrones de cleveland El receptor abierto Jerry Jeudy dio una respuesta honesta sobre el cambio de mariscal de campo del equipo a Dillon Gabriel y sus propias luchas en el campo.

ha sido un Feo comienzo de temporada para Jeudyquien lidera la liga con ocho caídas. Después de una temporada de Pro Bowl, Jeudy tiene sólo 20 recepciones para 240 yardas y aún tiene que encontrar la zona de anotación.

Los Browns comenzaron la temporada con Joe Flacco como mariscal de campo. Flacco fue enviado a la banca a favor del novato Dillon Gabriel en la Semana 5. Jeudy ha pasado 22 juegos con los Browns pero ya ha atrapado pases de seis mariscales de campo diferentes.

Sin embargo, Jeudy dijo que los cambios en el mariscal de campo no lo han afectado.

«Honestamente, no creo que sea nada difícil». Jeudy dijo. «El balón sigue siendo del mismo tamaño. Puede que gire un poco diferente, pero aun así hay que atraparlo de la misma manera. Así que no es necesario hacer demasiados ajustes. Sólo tenemos que concentrarnos en el balón que viene hacia nosotros y en lugar de hacer una jugada. Tienes que atrapar el balón primero. Entonces, luego haz una jugada después de eso».

WR de los Browns, Jerry Jeudy: Simplemente tenemos que jugar mejor

La ofensiva de los Browns ha estado entre las peores de la liga, con un promedio de menos de 14 puntos por partido. Jeudy cree que la solución para encaminarse es simple.

«No creo que estemos presionando. Pienso en las situaciones en las que hemos estado, realmente. Sólo estoy pensando en mi penalización personal en las 15 yardas. Ahora estamos detrás de los palos, ahora tenemos que lanzar el balón. Realmente no podemos correr el balón ofensivamente detrás de los palos, así que no creo que estemos forzando nada», dijo Jeudy. «Creo que todos los muchachos tenemos que jugar mejor en general como unidad y ejecutar nuestras jugadas y que todos hagan su trabajo. Eso es todo, de verdad».

Los Browns necesitan desesperadamente respuestas después de un comienzo de 1-5. Los problemas ofensivos de Cleveland se han extendido a lo largo de 11 juegos consecutivos sin anotar más de 17 puntos, una sequía que se remonta a la temporada pasada.

El mariscal de campo de los Browns, Dillon Gabriel, se responsabiliza por las luchas de Jeudy

Para que Jeudy comience a acumular números, todo dependerá de que Gabriel pueda lanzar bolas atrapables. Ha apuntado a Jeudy 18 veces en sus dos aperturas.

«Creo que Jerry (Jeudy) es el más duro consigo mismo y quiere jugar a un nivel para nosotros como equipo, pero también para él mismo, pero no creo que eso vaya a detener nuestro enfoque». Gabriel dijo. «Creemos en Jerry. Jerry cree en sí mismo, y creo que vamos a seguir trabajando en ello. Lo tenemos. Es una de esas cosas por las que tienes que trabajar. No quiero seguir sonando mundano y diciendo lo mismo, pero todo comienza conmigo y puedo ayudar a esa conexión».

Los Browns afrontan el 1-5 Delfines de Miami esta semana en casa: una excelente oportunidad para volver a encarrilar la temporada. Cleveland es un Favorito de 2,5 puntos para el enfrentamiento. Es la primera vez que los Browns son favoritos en un juego esta temporada.