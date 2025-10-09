El WR de Commanders, Terry McLaurin, podría perderse el tercer juego consecutivo

El Comandantes de Washington demostró la semana pasada que son mucho más que el pony de dos trucos que fueron en la ofensiva en 2024 al lograr una sorpresiva victoria como visitante sobre el Cargadores de Los Ángeles para mejorar a 3-2.

Los trucos que los Commanders hicieron tan bien el año pasado – quarterback Jayden Daniels correr el balón o lanzarle al receptor abierto All-Pro de la NFL Terry McLaur – En realidad, han participado muy poco en los primeros 5 juegos de la temporada.

La razón de esto es que Daniels y McLaurin simplemente no han estado mucho tiempo juntos en el campo. Después de jugar juntos y luciendo ineficaz las primeras 2 semanas de la temporadaDaniels se perdió los siguientes 2 juegos por un esguince de rodilla.

McLaurin, mientras tanto, ha estado fuera de los últimos dos partidos por una lesión en el cuádriceps.

Su ausencia ahora parece que se extenderá a un tercer partido después Ian Rapoport de la red NFL analizó cómo ha ido la semana para McLaurin de cara al partido de fútbol del lunes por la noche de la semana 6 contra el visitante Osos de chicago.

“Para los Washington Commanders no parece que vayan a contar con el servicio de uno de sus mejores receptores abiertos”, dijo Rapoport el jueves 9 de octubre. “Terry McLaurin, quien ha sido luchando contra una lesión en el flexor de la caderaoficialmente llamado cuádriceps pero más bien como flexor de cadera, no estuvo en la práctica (miércoles) para los Commanders nuevamente y como se perdió la semana pasada no augura nada bueno para su estatus. Uno pensaría que para jugar en el juego tendría que tener una práctica completa y ni siquiera ha tenido una práctica limitada todavía”.

McLaurin hizo algo de trabajo ligero en la práctica del jueves, donde calentó con sus compañeros y luego realizó trabajo individual con los entrenadores.

McLaurin tenía reputación de ser duradero

Antes de esta temporada, McLaurin tenía una reputación bien ganada no sólo por ser uno de los receptores abiertos de élite de la NFL sino también por una de sus estrellas más duraderas.

En sus primeras 6 temporadas, McLaurin solo se perdió 3 juegos de la temporada regular y vio su racha de 71 inicios consecutivos en la temporada regular terminar cuando se perdió la derrota de la Semana 4 de los Commanders ante los Halcones de Atlanta. También ha tenido 5 temporadas consecutivas con al menos 1,000 yardas recibidas desde 2020, y tuvo más de 900 yardas recibidas como novato en 2019.

Que el primer problema de lesiones graves en la carrera de McLaurin haya ocurrido justo después de que cumplió 30 años en septiembre podría ser motivo de preocupación para los Commanders.

De particular preocupación para los comandantes es que acaban de contratar a McLaurin para un Extensión de contrato por tres años y 97 millones de dólares el 25 de agosto después de perderse toda la temporada baja y casi toda la pretemporada en una prolongada espera.

La edad puede haber sido un factor en las conversaciones confusas

John Keim de ESPN informó en agosto que el mayor punto conflictivo en las confusas negociaciones contractuales en curso entre los comandantes y McLaurin procedía del departamento de análisis de Washington y su firme creencia él ya había pasado la edad un receptor de la NFL debería recibir un contrato de primer nivel ($30 millones AAV).

«Este probablemente sigue siendo el mayor punto conflictivo porque enmarca el argumento para Washington», escribió Keim el 13 de agosto. «McLaurin cumplirá 30 años el 15 de septiembre, lo que significa que tendrá 31 años cuando comience la extensión. Los Commanders dependen en gran medida de los análisis, y los números no son amables con los receptores de esa edad. Según ESPN Research, en las últimas cinco temporadas sólo tres receptores de 31 años o más han jugado al menos 10 partidos y han promediado más de 70 recibiendo yardas por juego; seis tienen un promedio de más de 60”.