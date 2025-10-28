El western de ciencia ficción ‘Hum’ se dirige al mercado de financiación de brechas de Tokio

“Don Josefo Rafael Eblahan”Tararear” está haciendo su discurso en el Mercado de financiación de brechas de Tokio.

Después de un devastador terremoto, un joven veterinario trabaja en un centro de evacuación para tratar a los animales de granja heridos. Mientras los cuida, su profesora descubre algo extraordinario: su alumno puede “hablar” con los animales. A medida que aprende a aprovechar este don, se da cuenta de que las criaturas pueden sentir e incluso predecir réplicas. Utilizando esta nueva conexión, ayuda a sus amigos y familiares vaqueros a prepararse para lo que está por venir. Pero su mundo se sacude una vez más cuando aparece otra persona con la misma habilidad… un hombre que la policía cree es responsable de causar el terremoto que destruyó su ciudad. Tras su misteriosa llegada, ella intenta desentrañar su misterio interrogándolo en el lenguaje primario secreto que solo ellos dos hablan.

«La película es una meditación sobre los terremotos, los desastres ambientales y las anomalías climáticas en la era del cambio climático», dice Eblahan. Variedad. «Su objetivo es examinar cómo estos eventos naturales que parecen tan cósmicos y fuera de nuestro control están ligados a las decisiones que tomamos como humanos. La película también es una exploración de recuerdos personales: miembros de mi familia muertos, mi identidad indígena y la administración de la tierra que tienen las comunidades indígenas y las fuerzas corruptas que nos amenazan con hacerlo».

La película se desarrolló en la Residencia del Festival de Cannes y pasó a la Script Station de la Berlinale y al Native Lab del Instituto Sundance. “Hemos llevado la película a mercados de todo el mundo, como Busan, Berlín y ahora TIFFCOM donde esperamos encontrar colaboradores que ayuden a que la película cobre vida», dice Eblahan. «La mayor parte de los desafíos de la película es trabajar en el guión porque lleva mucho tiempo hacer una historia tan rica en historia: especialmente para un western de ciencia ficción».

“Hum” ha sido desarrollado y mostrado en varios laboratorios, residencias y mercados, incluidos el Festival de Cannes Residency, Locarno Academy & Residency, Sundance Native Lab y Berlinale Script Station y Talents Project Market. “Un momento especial para nuestro equipo es cuando recibimos el premio ArteKino y el premio Sorfond en la [Busan] Asian Project Market, porque fue nuestro primer mercado con esta película y validó todo el trabajo realizado en el desarrollo del guión», dice la productora Hannah Schierbeek. «Hum» también recibió recientemente una financiación minoritaria para coproducción del Instituto Polaco de Cine, lo que marca un gran hito en el proceso de financiación porque fue un desafío conseguir la primera subvención para coproducción.

«Nuestra participación en el Asian Project Market de Busan y en el Berlinale Talents Project Market ha atraído a nuestros coproductores polacos y singapurenses», afirma el productor Alemberg Ang. «El guión también ha cambiado significativamente desde la primera vez que presentamos el proyecto hasta la aplicación más reciente que hicimos. Y está mejorando cada vez más».

En el Tokyo Gap-Financing Market, los productores están entusiasmados de conocer posibles agentes de ventas, distribuidores, financistas y organismos de financiación. «Estamos en una etapa de nuestro desarrollo en la que estamos pensando críticamente en la configuración de nuestra producción, así como en la distribución y marketing de la película, y nos encantaría conocer personas que puedan ayudarnos a explorar posibilidades durante la producción y más allá», dice Schierbeek.

«Trabajar con Don y Hannah es un gran sueño. Don es un cineasta muy talentoso y Hannah siente mucha pasión por su trabajo», dice Ang. “Soy muy afortunado de trabajar con ellos en los últimos dos cortos de Don y ahora en ‘Hum’. Habiendo recibido subvenciones del Instituto Sundance, el Instituto Polaco de Cine, el Consejo de Desarrollo Cinematográfico de Filipinas y la Casa Dorada, esperamos cerrar la brecha en Tokio y, con suerte, incorporar un inversor de capital o un agente de ventas al proyecto”.

«Esperamos hacer una película que exprese sentimientos con los que puedan identificarse muchas comunidades de todo el mundo, a pesar de ser una historia tan única desde la perspectiva de Don como alguien que creció en el norte de Filipinas», añade Schierbeek. «También esperamos que la película muestre cuán relevante, creativo y subversivo es el cine indígena filipino».

«En este momento, estamos montando una campaña para el Oscar para el corto de Don, ‘Vox Humana’, que sirve como prueba de concepto del largometraje», dice Ang. «Con suerte, dada la visibilidad y promoción en torno a esto, también nos ayudará a generar expectación por el largometraje».

Además de “Hum”, Eblahan está desarrollando actualmente otros dos guiones: uno de ellos es una película de terror analógica sobre ajedrecistas modernos y su relación con oponentes informáticos, entretejida con recuerdos del controvertido Campeonato Mundial de Ajedrez de 1978 celebrado en su ciudad natal de Baguio durante la era de la Guerra Fría. Y el otro es una fantasía oscura que vuelve a contar “Rapunzel” de los Grimm ambientada en las Filipinas coloniales.