El WAVES Film Bazaar de la India comienza con una nueva subvención en efectivo

El 56º Festival Internacional de Cine de la India (IFFI) inauguró la 19.ª edición de su mercado industrial, ahora rebautizado como Bazar de cine WAVES – con la promesa de apoyar a los cineastas emergentes a través de un nuevo programa de subvenciones en efectivo.

En su intervención en la ceremonia de inauguración en Goa, el secretario de Información y Radiodifusión, Sanjay Jaju, anunció que el mercado otorgará por primera vez una subvención en efectivo de 20.000 dólares. “WAVES Film Bazaar presentará su lista más ambiciosa con más de 300 películas este año”, dijo Jaju. «Cada sección está diseñada para garantizar que los creadores en cada etapa encuentren un lugar y un camino. Por primera vez, el bazar también otorgará una subvención en efectivo de 20.000 dólares para alentar y apoyar a los cineastas emergentes».

La ceremonia, celebrada como parte de la carrera de IFFI del 20 al 28 de noviembre, atrajo a líderes de la industria, entre ellos el cineasta de “Lion” Garth Davis, el actor Anupam Kher, el ministro de Estado de Información y Radiodifusión de la India, L. Murugan, el secretario adicional Prabhat Kumar, el asesor de WAVES Bazaar, Jerome Pilloard, el actor Nandamuri Balakrishna y el director del festival IFFI, Shekhar Kapur. Jaewon Kim, miembro de la Asamblea Nacional de la República de Corea, asistió como invitado principal.

Posicionado como uno de los mercados cinematográficos clave de Asia, WAVES Film Bazaar sirve como plataforma industrial dedicada de IFFI, conectando a creadores con financieros, estudios, programadores de festivales y socios internacionales a lo largo de nueve días de proyecciones, clases magistrales y actividades de mercado.

El Dr. L. Murugan destacó el papel del mercado en la creciente economía creativa de la India. “Como nuestro Primer Ministro [Narendra Modi] mencionado en ONDAS [a market held in Mumbai in May]India está emergiendo como una potencia global en producción, contenido digital, juegos, moda y música», dijo. «WAVES Film Bazaar cerrará la brecha entre los cines y los productores mundiales. También estamos dando una plataforma a las mentes jóvenes”.

La inauguración contó con la interpretación de la canción nacional de la India “Vande Mataram” a cargo de Jaewon Kim, con la participación del público.