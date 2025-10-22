El vuelo IndiGo Kolkata-Srinagar realiza un aterrizaje de emergencia en Varanasi







Un Índigo El vuelo de Calcuta a Srinagar realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Varanasi el miércoles luego de un problema técnico detectado en el aire, dijo la aerolínea, informó IANS.

El vuelo 6E-6961, que transportaba a 166 pasajeros y miembros de la tripulación, aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional Lal Bahadur Shastri en Varanasi. Todos los pasajeros fueron evacuados de forma segura después del aterrizaje, dijo la aerolínea.

«El 22 de octubre de 2025, el vuelo 6E 6961 de IndiGo, que operaba de Calcuta a Srinagar, realizó un aterrizaje de precaución en el aeropuerto de Varanasi debido a un presunto problema técnico. Como medida de seguridad, el avión ha sido puesto en tierra para los controles necesarios y se ha dispuesto un avión alternativo para continuar el viaje», dijo un portavoz de Indigo, según IANS.

«En IndiGo, la seguridad de nuestros pasajeros, tripulación y aviones es nuestra principal prioridad. Apreciamos la paciencia y cooperación de nuestros clientes mientras nuestros equipos trabajan para minimizar cualquier inconveniente», dijo además el portavoz.

Mientras tanto, en otro incidente, un vuelo de Air India programado desde Bombay a Newark en Estados Unidos tuvo que regresar después del despegue, ya que la tripulación identificó un presunto problema técnico, según un comunicado emitido por la aerolínea el miércoles, informó el IANS.

«La tripulación del vuelo AI191 que operaba de Mumbai a Newark el 22 de octubre realizó un regreso aéreo preventivo a Mumbai debido a un presunto problema técnico. El vuelo aterrizó de manera segura en Mumbai y el avión está siendo sometido a las inspecciones necesarias», según un comunicado de Air India.

El número total de pasajeros a bordo, así como la hora de salida y regreso de la aerolínea, no estaban disponibles en el comunicado preliminar. Según el horario habitual, el vuelo AI191 sale a las 01:10 horas (IST) desde Mumbai y llega a Newark a las 07:55 horas (EDT), según IANS.

Debido a la cancelación del vuelo, el vuelo de regreso de Newark a Mumbai también fue cancelado, según IANS.

El incidente se produce días después de que un hombre con destino a Delhi aire india El avión sufrió un problema técnico en el aeropuerto de Milán el viernes pasado, dejando varados a más de 250 pasajeros en el aeropuerto extranjero justo antes de Diwali.

El Boeing 787 Dreamliner (VT-ANN) de la aerolínea encontró un problema técnico al aterrizar en Milán, lo que impidió que el avión realizara el viaje de regreso a Delhi.

Luego, Air India programó un vuelo adicional de Milán a Delhi el 19 de octubre para traer de regreso a casa a 256 pasajeros que estaban varados en Milán desde el 17 de octubre.

La aerolínea afirmó que había brindado toda la asistencia inmediata a los pasajeros afectados, incluido alojamiento en hotel y comidas. También se ofrecieron reembolsos completos o reprogramaciones de cortesía según la preferencia del pasajero, informó la agencia de noticias.

Un incidente similar ocurrió el 16 de agosto de este año, cuando un vuelo de Air India en la misma ruta fue cancelado debido a un problema técnico que se notificó durante el rechazo.

Según Air India, se identificó una tarea de mantenimiento justo cuando aeronave se estaba preparando para la partida. El retraso posterior provocó que la tripulación operativa excediera las normas obligatorias de limitación del tiempo de servicio de vuelo, lo que hacía inseguro e inadmisible que continuaran, informó IANS.

(con entradas IANS)





Fuente