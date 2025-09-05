El vuelo de Odisha CM se desvió debido al mal tiempo, aterriza de manera segura en Kolkata







El vuelo del primer ministro de Odisha, Mohan Charan Majhi, fue desviado a Kolkata Después de que no logró aterrizar en el aeropuerto de Bhubaneswar debido al clima inclinado el viernes por la mañana, según la directora del aeropuerto de Bhubaneswar, Prasanna Pradhan.

El director del aeropuerto de Bhubaneswar dijo: «Debido al mal tiempo, el avión que transportaba a Odisha CM Mohan Charan Majhi fue desviado a Kolkata».

Además, dijo que el CM abordó el vuelo de Air India (AI 473), que despegó del aeropuerto de Kolkata y aterrizó en el aeropuerto de Bhubaneswar a la 1:00 p.m.

Más temprano el miércoles, un vuelo de Air India Express desde Tiruchirappalli se retrasó después de que desarrolló un problema técnico. Más tarde se organizó un avión alternativo, y el vuelo partió para su destino.

«Uno de nuestros vuelos desde Tiruchirappalli no pudo operar debido a un problema técnico. Se organizó un avión alternativo, y el vuelo se ha ido desde entonces,» un Air India Express dijo el portavoz.

«A los huéspedes recibieron comidas y han ofrecido la elección de un reembolso completo sobre cancelación o reprogramación de cortesía. Lamentamos las molestias», agregó el portavoz.

El 2 de septiembre, el vuelo de Delhi-Indore Air India había regresado a Delhi poco después del despegue. «Vuelo AI2913, que operaba desde Delhi para Indore el 31 de agosto, había retirado el aire a Delhi poco después del despegue, ya que la tripulación de la cabina había recibido una indicación de incendio para el motor correcto. Después de un procedimiento estándar, la tripulación de la cabina había cerrado el motor y devuelto a Delhidonde el vuelo aterrizó de manera segura «, dijo un portavoz de Air India en un comunicado.

«La tripulación inicialmente había hecho una llamada de Mayday al control del tráfico aéreo, pero luego la degradó a la pan-pan para indicar urgencia en lugar de una emergencia. Confirmamos que el vuelo no había hecho un aterrizaje de emergencia en Delhi. En Air India, la seguridad de los pasajeros y la tripulación era nuestra máxima prioridad», agregó el portavoz.

El 31 de agosto, un vuelo de Air India que operaba de Delhi a Indore el sábado se vio obligado a regresar a la capital nacional poco después del despegue luego de una indicación de incendio en uno de sus motores.

Vuelo AI2913 había salido de Delhi para Indore Cuando la tripulación de la cabina recibió una advertencia de incendio para el motor correcto. Después de los procedimientos operativos estándar, los pilotos habían cerrado el motor afectado e iniciaron un regreso a Delhi.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente