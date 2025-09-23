El vuelo de Indigo Kanpur-Delhi se retrasó durante tres horas después de una rata manchada en el interior







En un incidente sorprendente en Aeropuerto de KanpurUn vuelo índigo Kanpur-Delhi se retrasó tres horas después de que una rata fue vista dentro del avión. El roedor inesperado creó pánico entre los pasajeros y la tripulación, lo que finalmente condujo al retraso prolongado.

El sorprendente incidente tuvo lugar el domingo 21 de septiembre, cuando el vuelo de Indigo aterrizó en el aeropuerto de Kanpur alrededor de las 2:10 p.m. El vuelo de Delhi-Kanpur estaba obligado a regresar a Delhi justo antes de que la rata fuera vista dentro del avión por uno de los tripulantes de la cabina.

Uno de los funcionarios, mientras ponía luz en el incidente, dijo que «la tripulación vio primero la rata, y poco después de algún tiempo, los Flyers también vieron el mismo roedor que causó pánico entre el público. Poco después de que se vio el roedor, los pasajeros se alarmaron por el incidente y, por lo tanto, el vuelo se retrasó».

Según los informes, los 172 pasajeros que abordaron el avión fueron desembarcados. El personal técnico Presentes y los miembros de la tripulación en el aeropuerto de Kanpur se hicieron cargo de la situación. El funcionario agregó además que la rata fue encontrada después de tres horas dentro del avión.

El vuelo Kanpur-Delhi, que se suponía que partiría a las 2:55 pm, partió a las 6:04 p.m., marcando un retraso significativo de alrededor de tres horas.

Al dirigirse al incidente, el director del aeropuerto de Kanpur afirmó que «el avión estaba completamente seguro hasta que uno de los miembros de la tripulación encontró a la rata dentro del avión».

Agregó además que, «dado que no había problemas técnicos en el avión, la negación de partir de Kanpur, con destino a Delhi, ni siquiera era una pregunta».

Sin embargo, Índigo Las aerolíneas no emitieron ninguna declaración sobre el incidente que tuvo lugar en el aeropuerto de Kanpur.

En otro escenario, un vuelo índigo desde Mumbai a Phuket a principios del 19 de septiembre fue desviado a Chennai el viernes después de que se detectó una amenaza de seguridad a bordo, dijo la aerolínea en un comunicado oficial.

El vuelo 6E 1089, que despegó de Mumbai, se dirigía a Phuket en Tailandia cuando surgió el problema. Siguiendo los protocolos de seguridad estándar, la tripulación alertó inmediatamente a los funcionarios relevantes, y el vuelo fue desviado a Chennai por controles de seguridad de precaución.

Todos los pasajeros fueron desembarcados de manera segura en Chennai, donde la aeronave estaba experimentando inspecciones de seguridad por la Fuerza Central de Seguridad Industrial (CISFE) y la policía.





