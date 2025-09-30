El vuelo de Indigo de Mumbai a Delhi recibe amenaza de bomba, la aerolínea realiza cheques







Un vuelo índigo desde Mumbai a la capital nacional recibió una amenaza de bomba el martes por la mañana.

El Vuelo 6E 762 tenía alrededor de 200 personas a bordo y las agencias de seguridad encontraron la amenaza de no ser específica, dijo una fuente a PTI.

El vuelo, operado con un avión Airbus A321 NEO, aterrizó alrededor de las 7.53 a.m., según la información disponible en el sitio web de seguimiento de vuelos FlighTradar24.com.

Actuando rápidamente, las autoridades interesadas llevaron a cabo los controles de seguridad necesarios antes el avión fue autorizado para operaciones.

«Se observó una amenaza de seguridad a bordo de Indigo Flight 6E 762 que opera de Mumbai a Delhi el 30 de septiembre de 2025. Después del protocolo establecido, informamos a las autoridades relevantes de inmediato y cooperadas con ellos para llevar a cabo las verificaciones de seguridad necesarias antes de que la aeronave se despejara para las operaciones», dijo un portavoz de Indigo a la agencia de noticias ANI.

Un portavoz de índigo dice: «Se observó una amenaza de seguridad a bordo de Indigo Flight 6E 762 que opera de Mumbai a Delhi el 30 de septiembre de 2025. Después del protocolo establecido, informamos a las autoridades relevantes de inmediato y cooperamos completamente con ellos para llevar a cabo el … – tampoco (@ani) 30 de septiembre de 2025

«Hemos hecho todos los esfuerzos para minimizar los inconvenientes a nuestros clientes, incluida la oferta de refrescos y compartir actualizaciones regulares», el Portavoz de Indigo le dijo a PTI.

El lunes, el aeropuerto de Ahmedabad recibió un correo electrónico de amenaza de bomba, que luego se descubrió que era un engaño, lo que llevó a la policía a registrar un FIR contra el remitente no identificado, dijeron las autoridades.

Una investigación preliminar indicó que la persona había enviado el mismo mensaje de texto sobre las amenazas de bombas a varios otros aeropuertos, así como a los establecimientos gubernamentales y privados en el país, dijo a PTI el inspector de la estación de policía del aeropuerto de Ahmedabad.

El correo electrónico declarado: «Mensaje a los administradores de aeropuertos y escuelas … se han colocado bombas alrededor de sus edificios y tiene 24 horas para reaccionar, o enfrentar el grupo de sangre … Soy el líder de un grupo terrorista».

Al enterarse del correo electrónico, los funcionarios del aeropuerto inmediatamente convocaron una reunión en línea del «Comité de Amenaza de Bombas» y llegaron a la conclusión de que era una «amenaza de bomba no específica», declaró el FIR.

Anteriormente, más de 300 escuelas e institutos en Delhi Y varios aeropuertos recibieron amenazas de bomba el domingo por la mañana, que luego se declararon un engaño, dijeron anteriormente.

Los mensajes habían aterrizado en las bandejas de entrada de más de 300 direcciones de correo electrónico que pertenecen a escuelas e instituciones en Delhi. También fue enviado al aeropuerto de Delhi, entre otros aeropuertos del país, dijeron.

En el aeropuerto de Jammu, se realizó un simulacro anti-sabotaje completo después de que un avión privado recibió un correo electrónico de amenaza de bomba el domingo.

Sin embargo, no se encontró nada sospechoso durante una búsqueda exhaustiva realizada por el Fuerza de Seguridad Industrial Central (CISF) y la policía, sin afectar el tráfico aéreo, según los funcionarios.









Fuente