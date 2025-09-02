El vuelo de Indigo, con destino a Kolkata, regresa a Nagpur después de Bird Strike







Un Índigo El vuelo de Nagpur a Kolkata se vio obligado a regresar poco después del despegue el martes por la mañana debido a una huelga de aves, dijo un alto funcionario del aeropuerto, informó el PTI.

El avión, que transportaba entre 160 y 165 pasajeros, aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Nagpur como medida de precaución.

Desde entonces, el vuelo ha sido cancelado, agregó el funcionario.

En un comunicado, un portavoz de índigo dijo: “El vuelo de Indigo 6e 812 que operaba de Nagpur a Kolkata el 2 de septiembre encontró una huelga de aves poco después de la partida. Como precaución, los pilotos decidieron regresar y el avión aterrizó con seguridad en Nagupur en Nagupur aeropuerto. «

«Debido al requisito de una inspección y mantenimiento exhaustivos de la aeronave, el vuelo se ha cancelado por el día. Para minimizar los inconvenientes a nuestros clientes, ofrecimos refrescos, arreglos de viaje alternativos y/o un reembolso completo cuando se prefiera», agregó el portavoz, informó la agencia de noticias.

En otro incidente, la semana pasada, un vuelo índigo de Dubai desde Surat con alrededor de 150 pasajeros a bordo fue desviado a Ahmedabad en Gujarat debido a un problema técnico en el aire el jueves, dijo un funcionario del aeropuerto, informó el PTI.

El vuelo, que despegó del aeropuerto de Surat alrededor de las 9.30 a.m., aterrizó con seguridad en el aeropuerto Sardar Vallabhbhai Patel International (SVPI) en Ahmedabad alrededor de las 11 de la mañana después de que fue desviado, dijo el funcionario.

Más tarde, Indigo organizó otro vuelo para los pasajeros, dijo.

«Debido a algunos problemas técnicos en el aire, el vuelo de Surat-Dubai Indigo fue desviado a Ahmedabad. Aterrizó de manera segura en el aeropuerto alrededor de las 11.40 a.m. con casi 150 pasajeros. No fue un aterrizaje de emergencia», dijo el funcionario del aeropuerto de la SVPI, según el PTI.

«Indigo organizó otro aeronave para los pasajeros. Ese vuelo despegó para Dubai alrededor de las 1.45 pm. El avión que fue desviado y aterrizado aquí ahora está siendo inspeccionado por ingenieros de aviones «, agregó.

El vuelo de reemplazo despegó de Ahmedabad alrededor de la 1:45 pm y luego aterrizó en Dubai a la 1:35 pm hora local, informó el IANS.

En un comunicado, Indigo había dicho: «Vuelo 6e 1507, que funciona de Surat a Dubai, realizó un aterrizaje de precaución en Ahmedabad debido a un enganche técnico. Mientras la aeronave está experimentando controles de mantenimiento, se organizó otro avión para garantizar que los pasajeros llegaran a su destino».

«Lamentamos el inconveniente causado y proporcionó comidas y refrescos durante la espera. En Indigo, la seguridad de nuestros clientes y la tripulación siguen siendo nuestra máxima prioridad», agregó el portavoz.

(con entradas PTI)





Fuente