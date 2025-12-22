El vuelo de Air India Delhi-Mumbai regresa tras el despegue por problemas técnicos







Air India dijo el lunes que un vuelo con destino a Mumbai regresó a Delhi poco después del despegue debido a un problema técnico.

El avión aterrizó de forma segura en Delhi y los pasajeros y la tripulación han desembarcadodijo la aerolínea en un comunicado.

«La tripulación que operaba el vuelo AI887 de Delhi a Mumbai el 22 de diciembre decidió regresar a Delhi poco después del despegue debido a un problema técnico según el procedimiento operativo estándar. El avión aterrizó de manera segura en Delhi y los pasajeros y la tripulación desembarcaron. Air India lamenta sinceramente las molestias causadas debido a esta situación imprevista», dijo un portavoz de la aerolínea en un comunicado.

El avión está siendo sometido a los controles necesarios, añadió el portavoz.

«Nuestro equipo de tierra en Delhi está brindando asistencia inmediata a los pasajeros y se han hecho arreglos alternativos para llevarlos a su destino en breve. En Air India, la seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación siguen siendo la máxima prioridad», según la aerolínea.

En medio de las interrupciones de los vuelos, Air India dijo anteriormente que ha intensificado los preparativos para minimizar las molestias a los pasajeros durante la próxima temporada de niebla, anunciando medidas que incluyen tripulación CAT III B. listadespliegue de aeronaves con certificación CAT III B, preparación de aeropuertos en toda la red, asistencia tecnológica a los pasajeros y comunicaciones proactivas.

Tripulación CAT III B Alinear y certificar aeronaves significa asignar tripulaciones de vuelo especialmente capacitadas y certificadas junto con el despliegue de aeronaves que puedan aterrizar en condiciones de baja visibilidad.

Air India también ha activado su iniciativa ‘Fog Care’ para ayudar a los pasajeros en escenarios en los que hay retrasos o cambios de horario debido a situaciones fuera de nuestro control, según un comunicado.

En el marco de la iniciativa, los vuelos que probablemente se vean afectados por la niebla, según el pronóstico cumplido, se identifican de manera proactiva y pasajeros son alertados sobre cualquier retraso o cambio de horario, dijo la empresa.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) ha designado del 10 de diciembre de 2025 al 10 de febrero de 2026 como ventana de niebla oficial esta temporada.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente