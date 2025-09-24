El volumen de transacciones comerciales para el primer período del semestre I-2025 alcanzó 5.5 lotes, KBI enfatizó esto

Yakarta, Viva – Bolsa Mador de Yakarta (JFX) y PT Limpieza de futuros indonesios Volumen Mencatat transacción Communication Futures Trading (PBK) para el período de enero -julio de 2025 alcanzó los 5,5 millones de lotes. Esto refleja que PBK tiene cada vez más demanda en este momento.

En respuesta a este logro, el presidente presidente de PT KBI, Budi Susanto, enfatizó el papel de KBI como una institución de compensación que mantiene la seguridad y la confiabilidad de las transacciones.

«La alfabetización fuerte con respecto a PBK es una base importante para que las empresas y la comunidad puedan participar de manera segura. PT KBI asegura que cada transacción se ejecute dentro del marco del sistema que garantizamos, por lo que no solo ofrece oportunidades gananciapero también garantiza la seguridad «, explicó Budi citado de su declaración, miércoles 24 de septiembre de 2025.

PBK Senidiri participó activamente en el mes de la alfabetización comercial de futuros de 2025 (PBK), que es una agenda de rutina del Ministerio de Comercio a través de BappeBTi y la Asociación Indonesia de Comercio de Futuros de productos básicos (AspeBtindo).

El Mes de Alfabetización Comercial de Futuros de los productos básicos de 2025 se inaugura oficialmente en la Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Indonesia (UI), DePok, jueves (18/9). Esta actividad es un compromiso de los reguladores, SRO, asociaciones y actores comerciales para fortalecer la alfabetización pública con respecto a la comprensión de las oportunidades y los riesgos de las transacciones en la industria de PBK.

Presidente Director de PT Kleiring Berjangka Indonesia (KBI), Budi Susanto [dok. Humas PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI)] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

En línea con el tema de este año, ‘PBK Golden Generation: Comprender el riesgo y las oportunidades’, el evento estuvo presente como un medio de educación que tiene como objetivo ampliar la comprensión, desarrollar confianza pública y crear un ecosistema industrial más saludable y sostenible.

También asistió al evento el jefe de BappeBebti, Tirta Karma Senjaya, Oficial de BappeBti Echelon II. Al evento también asistieron más de 350 participantes, incluidos Organización auto regulada (SRO), actores comerciales, asociaciones industriales, a la comunidad académica.

El jefe de Bappeebti, Tirta, expresó su esperanza de que el Mes de Alfabetización de PBK pudiera aumentar la comprensión pública del potencial, así como el riesgo de comercio de futuros.

«A través de esta actividad, se espera que la alfabetización comunitaria aumente para que pueda entender las oportunidades al mismo tiempo», dijo.

En términos de industria, el presidente de Aspebtindo, Zulfan Syaiful Bahri, enfatizó que la alfabetización de PBK debe alcanzar más amplio. «El Mes de Alfabetización PBK tiene el objetivo de aumentar la comprensión de la comunidad relacionada con el mecanismo de la industria de PBK de manera correcta y correcta, y a fondo con partes remotas de Indonesia», dijo.

Mientras tanto, el rector de la Universidad de Indonesia, Heri Hermansyah, también agradeció la implementación del evento. Según él, una buena alfabetización es la clave para la creación de un mercado saludable e inclusivo.

«Este paso proactivo es un esfuerzo importante para construir una generación de naciones que están alfabetizadas en los instrumentos comerciales modernos», dijo.