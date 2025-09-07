El virus de la FIFA ataca el PSG, Ousmane Dembele y el deseo de Douue deben estar ausentes durante mucho tiempo

París, en vivo -Paris Saint-Germain (PSG) Volver para convertirse en una víctima de un fenómeno que a menudo se llama «Virus de la FIFA«Este término se usa para describir las lesiones y la fatiga experimentadas por los jugadores después de defender a su equipo nacional en el descanso internacional.

Esta vez, dos parisiens les pengga, Ousmane Dembele Y Deseo doeEs seguro que se detendrá durante mucho tiempo debido a una lesión.

En una declaración oficial publicada por el club el domingo (7/9), PSG anunció los resultados de un examen médico de los dos jugadores. Dembele sufrió una lesión en el isquiotibial derecha después de dejar el campo en el partido de Ucrania contra Francia. El delantero de 27 años se estima que está ausente seis semanas.

Mientras tanto, un joven centrocampista de 19 años, Desire Doue, sufrió una lesión en la pantorrilla derecha. Según el informe médico del club, la recuperación tarda unas cuatro semanas.

Un tiro para Luis Enrique

La lesión de estos dos jugadores se convirtió en una gran tarea para el entrenador Luis Enrique. El PSG se enfrenta a un horario ocupado con importantes partidos en la Ligue 1 y la Liga de Campeones.

Dembele hasta ahora parecía impresionante al comienzo de la temporada con un puntaje de dos goles y tres asistencias. Su papel de ataque motor en la línea del frente hizo que la ausencia de que el ex Barcelona fuera visto como una gran pérdida.

En cuanto a Doe, aunque todavía joven, comenzó a mostrar su potencial y predijo como uno de los mejores talentos jóvenes franceses. La pérdida también redujo la opción de rotación en el mediocampo de PSG.

¿Quién es el reemplazo de Dembele?

Según el informe de ESPN FC, la ausencia de Dembele tiene el potencial de cambiar la dinámica de los ataques de PSG. Los nombres Bradley Barcola y Randal Kolo Muani se llaman los principales candidatos para llenar el vacío en el lado del ala.

Ahora, se exige que el PSG encuentre una solución rápida para no ser perturbado en la búsqueda de su título doméstico o su trabajo en Europa. El virus de la FIFA una vez más se convirtió en una pesadilla para los grandes clubes, incluido este gigante francés.