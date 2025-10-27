El viral Theodore Kwan, un niño de 7 años que toma una clase de química en Singapur resulta tener un coeficiente intelectual de 154

Jacarta – Usuarios de redes sociales están impactados por la cifra. Theodore Kwan. Este niño de 7 años logró llamar la atención luego de un video de él ingresando a una clase de química básica en la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU) Singapur.

Al abrir la cuenta de Instagram de NTU, se vio a Theodore con una camiseta azul que decía NTU Singapur y entró con su madre a la clase impartida por el Dr. Sumod Pullarkat.

En el video, se ve a Theodore tomando fotografías de parte del material explicado por el Dr. Sumod frente a la clase. Incluso curiosamente, con su vocecita logró responder las preguntas del Dr. Sumod que le hicieron a los estudiantes de su clase.

No solo eso, también tuvo tiempo de ir al frente de la clase y preguntarle al profesor sobre el material de aprendizaje en ese momento. Incluso en la sesión de discusión con el conferenciante, Theodore volvió a responder las preguntas del Dr. Sumod.

«No todos los días se ven niños pequeños en las aulas del campus interesados ​​en conceptos químicos como la teoría de los orbitales moleculares», decía el título de la carga.

Entonces, ¿quién es Theodore y cómo llegó a tomar esta clase?

Según el sitio web oficial de la Universidad NTU, se sabe que Theodore es un niño de Singapur que toma clases de química básica con regularidad. Dentro de una semana, se sabe que Theodore asistirá a conferencias básicas durante una o dos horas como invitado del profesor titular Dr. Sumod Pullarkat. La NTU le dio la oportunidad de estudiar conceptos avanzados que lo intrigaban, como la teoría de los orbitales moleculares, un método que utiliza la mecánica cuántica para explicar el comportamiento de los electrones.

Aunque puedes tomar clases básicas impartidas por el Dr. Sumod Pullarkat, Theodore no pudo tomar clases en el laboratorio de química ni tomar exámenes universitarios. Considerando su condición de no estudiante en el campus.

No menos sorprendente, Theodore resultó tener un coeficiente intelectual de 154 y fue nombrado un niño genio. Incluso se convirtió en la persona más joven de Singapur en obtener una A en el examen de Química en el Certificado General Internacional de Educación Secundaria (IGCSE). Este era un examen equivalente a O Levels, que tomó cuando tenía seis años y 10 meses.