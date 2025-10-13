El viral Santri limpiando la casa de Kiai de forma gratuita obtiene pros y contras, internautas: ¿buscan bendiciones o explotación?

Yakarta, VIVA – Viral En las redes sociales, varios estudiantes Mujeres que trabajan juntas para limpiar la casa de un kiai de forma gratuita se volvieron virales en las redes sociales. Esta acción generó un debate entre los internautas entre quienes la consideraban una forma de servicio y quienes la consideraban una acción inapropiada.

En el vídeo subido por la cuenta de Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, se ve a los estudiantes vistiendo ropa larga y limpia mientras trapean el piso, limpian el baño e incluso limpian los armarios y tocadores de la casa del kiai.

El breve vídeo atrajo inmediatamente miles de comentarios. La mayoría de los internautas cuestionaron la intención detrás de esta actividad, considerando que los estudiantes eran vistos trabajando como asistentes domésticos.

«Encuentra tal bendición» escribió un internauta en tono sarcástico.

Otros comentarios también fueron en la misma línea. “Puedes obtener bendiciones ARTE gratis en la casa de Kiai», Escribe otro usuario.

«La casa es lujosa, a los estudiantes se les enseña a vivir con sencillez, es divertidísimo». dijo otro internauta.

También hubo quienes escribieron comentarios en un tono más duro. “Buscando bendiciones o explotación? «No puedo imaginar que esto se considere normal en un entorno de internado islámico», Escribe uno de los usuarios.

Sin embargo, no pocos internautas defendieron esta actividad al considerar que las acciones de los estudiantes eran una forma de servicio o devoción hacia sus docentes.

«¿Qué es un comentario sobre el significado de servicio o devoción? Escribe un usuario.

Mientras tanto, varios internautas creen que esta actividad sería más apropiada si se llevara a cabo en la zona del internado islámico o en instalaciones públicas. «Si trabajamos juntos para limpiar el área del internado islámico, todavía tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué tal esto? Es un poco irrazonable». comentó un usuario.

«Parece que es más una bendición limpiar el aula o para las propias necesidades de los estudiantes. Es mejor limpiar la mezquita porque es para el beneficio de la gente». escribió otro internauta.

Hasta ahora no se sabe con certeza qué internado islámico aparece en el vídeo ni la identidad del kiai en cuestión. Aun así, el debate sobre los límites entre servicio y explotación en el entorno de los internados islámicos continúa circulando en las redes sociales.