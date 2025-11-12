El viral ‘Mitsubishi Fortuner’ no es lo suficientemente fuerte como para inundar los comentarios de los internautas

Jacarta – Un vídeo que muestra Toyota fortuna supuestamente no logró conquistar inclinación De repente se volvió viral en la red social X (antes Twitter). El video fue subido por la cuenta @sharpandshark e inmediatamente recibió miles de comentarios de los internautas.

Mucha gente se pregunta cómo es posible que un SUV de gran potencia como el Fortuner tenga dificultades en una pendiente que no parece demasiado pronunciada.

Los internautas acudieron en masa para brindar diversos análisis y chistes sobre el incidente. La cuenta @eslimun_segar, por ejemplo, escribió: «Ese no es un Mitsubishi Fortuner, ¿verdad???» — un comentario que inmediatamente fue recibido con risas por parte de otros usuarios, citado VIVA Automotriz Miércoles 12 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, la cuenta @dhnieema agregó: «La gente común con motores debe comentar que el Pajero no es lo suficientemente fuerte en colinas ligeras… incluso si se apaga una bujía, afecta la potencia del auto.»



El vídeo del Toyota Fortuner no es lo suficientemente potente como para volverse viral en las redes sociales.

​

También hubo quienes hicieron comentarios sarcásticos. La cuenta @cantriktgh escribió: «Dijeron que si no es fuerte, inmediatamente jale la palanca a la posición P y pise el acelerador con fuerza. Dijeron que P significa Potencia… debe ser fuerte».

Sin embargo, muchos intentan dar explicaciones técnicas. La cuenta @worldslave13 escribió extensamente: «Sólo para conocimiento, para las personas de OKB que tienen autos automáticos, usen la transmisión L en subidas empinadas, D para caminos normales. N, para aquellos de ustedes que están grabando, no hay nada de malo en ayudar».

Varios internautas más especularon que el auto tenía transmisión manual. La cuenta @ Hendriis6 está comentada, «Si es manual la lona del embrague podría estar fina o tener problemas».

También se hace hincapié en la técnica del conductor. La cuenta @firdaus_00 escribió brevemente, «El embrague está a mitad de camino; si vas cuesta arriba, el embrague liberará la polarización».

Aunque aún no se conoce la causa exacta de este incidente, este fenómeno ha vuelto a dar lugar al clásico debate entre usuarios de coches manuales y automáticos sobre su capacidad para subir en condiciones extremas.

Varios internautas también criticaron el estilo demasiado confiado del conductor sin comprender las técnicas básicas de conducción en pendientes.