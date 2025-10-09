El videojuego Invincible agrega a Cecil (resumen de noticias sobre juegos)

Se han revelado nuevas actualizaciones sobre el próximo videojuego de Skybound Entertainment”Invencible VS”, incluida la incorporación de Cecil Stedman, un personaje favorito de los fanáticos de los cómics de Robert Kirkman y de la serie de televisión “Invincible” de Amazon, al juego de lucha por parejas 3v3.

Hasta la fecha, «Invencible contra” ahora ha revelado ocho personajes que se incluirán en el luchador: Mark Grayson (Invincible), Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Omni-Man y Cecil.

Según la descripción de Skybound Entertainment y Quarter Up, «Un favorito de los fanáticos de la serie de televisión y los cómics ‘Invincible’, Cecil ha sido uno de los personajes jugables más solicitados. Se escucha con mayor frecuencia como la voz en el auricular de Mark, Cecil entra en la pelea en Invincible VS con armas especializadas, que incluyen pistolas de plasma, lanzadores de proyectiles y granadas para mantener a los oponentes a distancia. Su estilo de juego a distancia se combina con combate táctico, lo que le permite jugar al gato y al ratón con los enemigos. ¿Quieres más? Cecil también puede convocar un suministro ilimitado de Reaniman como respaldo; con acceso a The Hammer, un láser orbital masivo, es una fuerza devastadora en el campo de batalla”.

Además, los desarrolladores de “Invincible VS” y Kirkman revelaron nuevos detalles sobre el modo historia del juego el jueves, que “se reproduce como un episodio extendido especial del programa, presentando a todos los personajes jugables anunciados hasta el momento, y provoca la llegada de un personaje completamente nuevo que aún no ha aparecido en ninguna parte del Universo Invincible”.

«Estoy muy involucrado en el juego, pero una de las mejores cosas de este equipo es que constantemente me impresionan con los pequeños detalles que están trabajando en el juego y los detalles y el equilibrio y todo tiene sentido», dijo Kirkman. Variedad en una entrevista del 30 de septiembre vinculada a las noticias de Cecil. «Este juego está hecho por fanáticos de la serie ‘Invincible’ y fanáticos de los cómics ‘Invincible’ hasta el punto de que a veces me recuerdan cosas que he olvidado, lo cual no es algo de lo que esté orgulloso, pero sucede».

“Invincible VS” se lanzará en 2026 en Xbox Series X y S, PlayStation 5 y PC.

Mira el nuevo avance de “Invincible VS” en el video a continuación.

youtube.com/watch?v=nKYAyVmdqkM&feature=youtu.be

Vea más noticias sobre juegos de esta semana en el resumen a continuación.

JUEGOS RECIÉN ANUNCIADOS

Netflix ha presentado una nueva lista de juegos de fiesta para jugar en pantallas de televisión, con su teléfono como controlador, que llegarán al servicio en esta temporada navideña.

«Estamos creando una forma completamente nueva de jugar, una forma que es tan fácil como transmitir un programa un viernes por la noche», según el anuncio de Netflix. “Todo lo que necesitas es Netflix y tu teléfono para experimentar un nivel completamente nuevo de diversión en Netflix con juegos reconocibles al instante como ‘LEGO Party!’, ‘Pictionary: Game Night’, ‘Boggle Party’, ‘Tetris Time Warp’ y una nueva versión del género de deducción social ‘Party Crashers: Fool Your Friends’”.

Vea las descripciones completas de los próximos títulos a continuación.

¡Fiesta LEGO®! – Enfréntate a tus amigos en el juego de fiesta LEGO definitivo. Compite en divertidos minijuegos y busca oro en zonas de desafío temáticas.

– Enfréntate a tus amigos en el juego de fiesta LEGO definitivo. Compite en divertidos minijuegos y busca oro en zonas de desafío temáticas. Fiesta alucinante – Corre contra el reloj para encontrar palabras (cuanto más largas, mejor) en una cuadrícula de letras desordenadas. Juega solo o conviértelo en un grupo con hasta ocho jugadores.

– Corre contra el reloj para encontrar palabras (cuanto más largas, mejor) en una cuadrícula de letras desordenadas. Juega solo o conviértelo en un grupo con hasta ocho jugadores. Pictionary: Noche de juegos – Dibuja hasta que te caigas, o uno de tus amigos adivine lo que estás dibujando, en este divertido y trepidante giro del clásico juego grupal de Mattel.

– Dibuja hasta que te caigas, o uno de tus amigos adivine lo que estás dibujando, en este divertido y trepidante giro del clásico juego grupal de Mattel. Tetris distorsión del tiempo – Viaja en el tiempo con amigos a diferentes épocas de Tetris, desde el original de 1984 hasta la versión clásica de Gameboy. ¿Podrás abrirte camino hasta conseguir la máxima puntuación?

– Viaja en el tiempo con amigos a diferentes épocas de Tetris, desde el original de 1984 hasta la versión clásica de Gameboy. ¿Podrás abrirte camino hasta conseguir la máxima puntuación? Party Crashers: engaña a tus amigos – Una persona en esta fiesta en secreto no tiene idea de lo que hablan los demás. Averigua qué pistas son sospechosas para desenmascarar al intruso.

EVENTOS DEL JUEGO

Epic Games anunció el jueves que para su evento dentro del juego “Fortnite” “Fortnitemares 2025”, el juego colaborará con la cantante Doja Cat como su “Madre de Espinas”, quien “convertirá Battle Royale en su reino embrujado y desatará el caos con VIP del miedo, incluidos Jason, Ghostface, REPO y más por venir”.

El evento del juego, que estará disponible en “Fortnite” desde ahora hasta el 1 de noviembre, contará con nueve nuevas colaboraciones, incluidas Wednesday Addams y Scooby-Doo and the Mystery Gang.