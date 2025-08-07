El videojuego ‘Contraband’ de Xbox en espera

Xbox y Avalanche Studios ha dejado de «desarrollo activo» en su próximo «Contrabando«Videojuego.

Anunciado por primera vez por Microsoft Gaming en 2021, «Contraband» se describe como «un paraíso de contrabandista cooperativo ambientado en el mundo ficticio de la década de 1970 Bayan». El título de Avalanche Studios y Xbox Game Studios fue planeado como un exclusivo de las consolas de Xbox Series S y X, y se lanzará en Xbox Game Pass, Steam y Windows 10 PC.

Las fuentes dicen Variedad Esa producción de «contrabando» está en espera, mientras que el equipo creativo detrás del juego descubre los próximos pasos para el título, que ha estado en proceso durante más de cinco años, y que no se ven afectados los trabajos en el editor Xbox por la decisión de poner en espera el desarrollo de «contrabando».

«En los últimos años, Avalanche Studios Group y Xbox Game Studios Publishing han colaborado en ‘Contraband'», Avalanche Studios dijo en un comunicado titulado «Una actualización sobre ‘Contraband'» publicó en su sitio web el jueves. «El desarrollo activo ahora se ha detenido mientras evaluamos el futuro del proyecto. Estamos agradecidos por la emoción que hemos visto en la comunidad desde que anunciamos y daremos una actualización sobre lo que sigue lo antes posible».

La noticia de que el desarrollo se ha detenido en «contrabando» fue informada por primera vez por Stephen Totilo del archivo de juego.

