El videojuego azul se lanzará en octubre en Nex Playground

Un videojuego basado en la serie popular para niños «De color«Está listo para lanzar este otoño en la consola con motor Nex Patio de juegos.

Protagonizada por el adorable perro de la cabeza azul Bluey y su madre, papá y hermanita, bingo, el videojuego «Bluey» contará con el personaje infantil icónico mientras «usa su energía ilimitada para jugar juegos que se desarrollan de manera impredecible e hilarante, llevando a su familia y a todo el vecindario a su mundo de diversión».

Del productor «Bluey» BBC Studios, Studio Ludo y Nex Playground El creador Nex, el título «invita a los jugadores a saltar, bailar y reír junto a la familia Heeler». El juego está destinado a aquellos de 4 años y está «diseñado para disfrutar con hermanos, padres y abuelos por igual».

Según la descripción del juego actualmente sin título, «El próximo juego Bluey contará con varios minijuegos inspirados en episodios favoritos de los fanáticos, alentando a los jugadores a activar el modo de baile, jugar a Keepy Uppy y divertirse con los espárragos mágicos, inspirados en escenas del programa de una manera física e interactiva».

El juego «Bluey» debutará en octubre en Nex Playground con un pase de juego, el servicio de juegos de suscripción de la consola. Los detalles adicionales y un título para el juego se compartirán más cerca del lanzamiento.

«A través de Nex Playground, estamos trayendo el querido mundo de ‘Bluey’ de la pantalla y en la sala de estar, transformando los momentos favoritos del programa en experiencia activa y compartida», dijo el cofundador y CEO de Nex, David Lee. «Desde saltar y bailar hasta rebotar y jugar un juego de squash, las familias pueden sumergirse en minijuegos cooperativos y competitivos inspirados en episodios icónicos como ‘estatuas musicales’, ‘Keepy Uppy’ y ‘Asparagus’, todos diseñados para provocar movimiento, imaginación y unión».

La directora de juegos de BBC Studios Global e interactiva, Marina Mello, agregó: «Creemos que el juego y por extensión, los juegos, tiene el poder de acercar a las familias, por lo que asociarse con NEX fue un ajuste natural.