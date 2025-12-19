El vídeo viral del presunto jefe de BGN Dadan Hindayana jugando al golf cosecha condena pública

VIVA – Los usuarios de las redes sociales volvieron a sacudir la cabeza después de que el video supuestamente de Head se volviera viral. Agencia Nacional de Nutrición, Dadan Hindayana jugar al golf. En el vídeo subido a varias redes sociales, se alega que se vio a Dadan Hindayana vistiendo una camisa con cuello verde oscuro combinada con pantalones blancos. También se le vio con un gorro para mascotas y gafas de sol mientras sostenía un palo de golf en la mano.

El video recibió fuertes condenas y críticas entre los usuarios de las redes sociales. Esto se debe a que sus acciones fueron consideradas poco empáticas porque estaba jugando golf en medio de una inundación repentina y un desastre de deslizamiento de tierra en Sumatra.

En el video que se viralizó en las redes sociales se puede ver la fecha y hora de la actividad de golf. En la descripción del vídeo se sabe que el presunto jefe de BGN estaba jugando golf en un campo de golf en la zona de Bogor, Java Occidental. Este momento tuvo lugar el domingo 14 de diciembre de 2025 a las 12.09.13.

En el vídeo, también se puede ver a Dadan Hindayana acompañado por varios caddies y sus familias mientras juega golf. Al examinar el video subido a su cuenta de redes sociales, se lo puede ver monitoreando la dirección de la pelota de golf que golpeó varias veces.

Sin embargo, lamentablemente las actividades supuestamente llevadas a cabo por Dadan Hindayana no son consideradas comprensivas por la comunidad en general. No en vano jugó golf en medio del desastre y el dolor de las inundaciones y los deslizamientos de tierra en Sumatra. Sin mencionar que últimamente el desempeño de la institución que dirige ha recibido muchas críticas por parte del público.

De repente, los usuarios de las redes sociales inmediatamente comentaron sobre la carga. No pocos pidieron a Dadan que dimitiera y criticaron nuevamente el desempeño de la institución que dirige.

«Si estás en un país extranjero, te inclinas, te avergüenzas y resignas», criticaron los internautas citados en la cuenta de Instagram @jabodetabek24info, el viernes 19 de diciembre de 2025.

«Se ha dicho que si los funcionarios se reúnen y visitan nuevamente a los medios, seguramente parecerá mejorar el bienestar de la sociedad, pero en el terreno los resultados son siempre opuestos, porque ese es el comportamiento de nuestros funcionarios que son mejores haciendo series dramáticas», bromeó otro.

«Heemmmm, espero que puedas sentir rápidamente lo que siente la gente de Aceh», oraron los internautas.