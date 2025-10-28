El vídeo viral del momento en que el juez no responde al apretón de manos de Nikita Mirzani tras el juicio acapara la atención de los internautas

Jacarta – El juez del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta lo condenó hoy, martes 28 de octubre de 2025. Nikita Mirzani con una pena de cuatro años de prisión y una multa de mil millones de IDR. Esta sentencia se dictó en el marco de un caso de presunta extorsión acompañada de amenazas contra el empresario Reza Gladys.

«El acusado fue condenado a 4 años y una multa de 1.000 millones de rupias, además de 3 meses de prisión», dijo el juez principal Kairul Saleh del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta.

Esta sentencia es mucho más leve que la anterior demanda del fiscal de 11 años de prisión en virtud de múltiples artículos, entre ellos la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (UU ITE) y el delito de lavado de dinero.

La sentencia dictada hoy contra Nikita se ha convertido en un tema candente de conversación entre los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, no sólo la decisión del juez está en el punto de mira de los internautas, sino que los momentos posteriores a la lectura del veredicto también son ampliamente discutidos por el público.

En el vídeo subido a la cuenta de TikTok @dramahaluuu, se puede ver a Nikita Mirzani, vestida de negro, acercándose al juez para estrecharle la mano. Pero lamentablemente las intenciones de Nikita en aquel momento no fueron bien recibidas por el juez.

El juez optó por juntar las manos como si no aceptara su mano extendida y optó por abandonar inmediatamente la sala. Nikita, que se había acercado, hizo un movimiento similar e inmediatamente se dio la vuelta.

«Triste cuando el juez no quiso estrechar la mano de Nikita Mirzani después de haber sido condenada a 4 años», escribió la leyenda en la carga de la cuenta.

Aunque no la saludaron bien, Nikita optó por sonreír. Expresó su agradecimiento al fiscal que se encontraba al lado izquierdo de la mesa del panel de jueces. La madre de tres hijos incluso sonrió ampliamente y de inmediato se acercó a sus amigos que estaban presentes en el juicio esta tarde.

Incluso abrazó a su mejor amigo Zack y le frotó la espalda. El rostro de Nikita también parece ocultar su tristeza por el veredicto de hoy. Se lo vio tratando de reír y sonreír mientras abrazaba a familiares y amigos que asistieron hoy a su juicio.

De repente, los internautas inmediatamente comentaron sobre la carga. No pocos de ellos dijeron que las acciones del juez no fueron profesionales.