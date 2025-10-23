El video viral de Purbaya dice que no tiene ambiciones políticas, internautas: ¡la gente está contigo Pur!

Jacarta – Declaración del Ministro de Finanzas (Menkeu) Antiguo Yudhi Sadewa vuelve a estar en el punto de mira del público. Esta vez, se le preguntó a Purbaya sobre su costumbre de ser franco cuando hablaba en público.

Lea también: Más popular: Rieke emocional a Purbaya, Dedi Mulyadi impactado por el agua de la perforación del pozo



En un videoclip de la entrevista, le preguntaron si tenía algún apoyo en el gobierno para poder hablar abiertamente en público. Porque las acciones francas de Purbaya se consideran diferentes a las de otros ministros del gabinete que son bastante cuidadosos al hablar en público.

«Otros ministros tengan cuidado, señor, con lo que usted dice sin rodeos. Si la gente dice que es dar der dor nge-gas así, ¿realmente tiene a alguien que lo respalda? ¿Porque tiene el respaldo de Pak Prabowo, así?», preguntó el presentador citado en un vídeo subido a la cuenta de TikTok @Future Grow Indonesia, citado el jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: El Ministro De Finanzas Purbaya Aumentará Las Tarifas De Salud De BPJS Si Esto Sucede



Purbaya reveló que no tenía respaldo, incluido el presidente Prabowo. Sin embargo, Purbaya enfatizó que tenía una responsabilidad ante el presidente.

«Nada, sólo digo que lo soy, sólo soy responsable ante RI 1, los demás no me importan y no tengo ambiciones políticas», explicó Purbaya.

Lea también: Purbaya Presupuesta IDR 20 Billones Para Eliminar Los Atrasos En Las Contribuciones De Salud De BPJS, Hay Un Pero Pero



Purbaya también reveló que lo que ha estado hablando con el público hasta ahora son cosas que deben transmitirse. También dijo que no temía que su estilo franco de hablar pudiera afectar su posición, porque admitió que nunca había tenido ambiciones políticas.

«Creo que lo que se dice son cosas que deberían decirse al público porque son las normas correctas. Por eso me parece extraño que algunos de los otros ministros tengan miedo de fricciones políticas aquí y allá, si yo soy realmente estúpido. Más tarde, si hay fricciones, encontraremos cuál es la solución correcta», explicó.

Purbaya también dijo que lo que hablaba en público no eran sólo palabras vacías. Pero se basa en los datos económicos y el conocimiento que tiene.

«Pero mi experiencia al hablar son datos, experiencia y conocimiento económico», dijo.

De repente, el videoclip fue inmediatamente comentado por los usuarios de las redes sociales. No pocos usuarios de las redes sociales expresaron su agradecimiento por la actitud valiente y franca de Purbaya.