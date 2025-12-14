El vídeo viral de objetos blancos en el cielo de Aceh Tamiang después de la inundación se convierte en el centro de atención de los internautas

VIVA – Descripción viral en las redes sociales de las condiciones en una de las aldeas de Aceh Tamiang correo inundación destellos y deslizamientos de tierra. En un vídeo que ha sido visto 12 millones de veces en TikTok, parece que la zona todavía tiene acceso a la electricidad.

La iluminación sólo se obtiene de las luces de los vehículos de dos o cuatro ruedas. El área registrada en la cuenta de TikTok @pria_misterius_92 y subida el 9 de diciembre también parecía deshabitada.

También se puede sentir una atmósfera incómoda en el video grabado. El ambiente se volvió aún más escalofriante cuando el vídeo que utilizaba el coche se acercó a la zona de giro. Desde lejos parece un objeto blanco suspendido entre las nubes.

Sin embargo, cuando el coche se acercó a la zona parecía un pocog suspendido en el cielo. Aún no se sabe si el objeto blanco que cuelga en el cielo es en realidad una criatura invisible o no.

Mientras tanto, en la grabación de vídeo sólo se puede ver una moto conducida por tres personas. Aparte de eso, también había un hombre que estaba parado al costado de la carretera, pero de repente se fue cuando se acercó el auto que grababa el video.

«Apariciones colgantes después de la inundación repentina en Aceh Tamiang», decía el título del vídeo.

De repente, el vídeo subido a la cuenta de TikTok recibió mucha atención por parte de los internautas. No pocas personas se enteraron de este avistamiento.

«Puede que la víctima no haya sido envuelta en un sudario, pero ¿cómo es que la vasija ya está envuelta así?» comentó un internauta.

«Tal vez fue un espíritu que apareció a propósito para hacerte saber que su cuerpo todavía estaba en esa zona, tío», comentó otro internauta.

No pocos internautas recuerdan la entrevista entre el gobernador de Aceh, Mualem, y Najwa Shihab, hace algún tiempo. Dijeron que actualmente muchos cuerpos no pueden ser enterrados debido a las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra ocurridos.

«Esa no es la apariencia de un pocong, muchachos, en realidad es un cadáver que fue obligado a ser colgado de un árbol. El objetivo es que los cuerpos no floten y cuando las condiciones mejoren serán enterrados. Hubo una explicación del gobernador de Aceh durante una entrevista con Najwa Shihab», comentó otro internauta.