VIVA – Xabi Alonso despedido oficialmente el lunes por la noche, 12 de enero de 2026, hora local, o apenas un día después de que Madrid cayera de Barcelona en el partido final que se celebró en Arabia Saudita.

La dirección del club actuó rápidamente para nombrar a Álvaro Arbeloa como reemplazo temporal, poniendo fin al corto pero tumultuoso mandato de Alonso.

La destitución de Xabi dejó atrás una polémica Kylian Mbappé Se dice que es un símbolo del colapso de la autoridad del entrenador en el vestuario. Un vídeo que circula en las redes sociales muestra a Mbappé como el principal actor detrás de la decisión real madrid No le dio guardia de honor al Barcelona cuando sus rivales subieron al podio para recibir el trofeo.

De hecho, antes de la ceremonia, los jugadores del Barcelona habían presentado sus respetos al Madrid por primera vez. Sin embargo, este momento no fue correspondido. En un vídeo que se volvió viral en las redes sociales, se vio a Xabi Alonso pidiendo a sus jugadores, incluido Mbappé, que se acercaran y presentaran sus respetos. La respuesta a esta petición fue fría.

Se vio a Mbappé levantando las manos con expresión frustrada antes de alejarse de sus compañeros de equipo. Alonso también parecía resignado, como si se diera cuenta de que la megaestrella ya no ignoraba su autoridad.

Se considera que este momento refleja la situación del vestuario madridista en la era Alonso. Según se informa, el entrenador suele tener dificultades para controlar a los jugadores estrella. Anteriormente, se decía que Vinicius Junior le había dicho al presidente Florentino Pérez que no estaba dispuesto a renovar su contrato mientras Alonso siguiera dirigiendo el equipo.

El periodista de fútbol español, Guillem Balague, también respondió al vídeo. “Después de este incidente, Xabi debió pensar: ‘No, esto aquí no va a funcionar’”, afirmó.

Otro vídeo también muestra a Mbappé indicando varias veces a sus compañeros que no aplaudieran cuando el Barcelona recibió el trofeo. El Real Madrid abandonó entonces la zona de ceremonias sin ver a su eterno rival celebrar el título.

Sin embargo, Mbappé aún le dio un cálido mensaje de despedida a Alonso tras la destitución del técnico.

«El tiempo fue corto, pero fue un honor jugar y aprender de ti. Gracias por tu confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con las ideas claras y un conocimiento extraordinario del fútbol», escribió Mbappé.