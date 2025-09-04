El video principal de Amazon aprovecha Shaboozey para el Abierto de ‘Jueves Night Football’

Antes Video de Amazon Prime Los suscriptores pueden llegar a «», escucharán algunas palabras de Shaboozey.

El cantante y compositor ha ideado una nueva canción, «Wait ‘Em Know», que servirá como un espectáculo abierto para «Jueves Night Football», así como su acompañante «Jueves Night Kickoff» cada semana. En el pasado reciente, el gigante de la video de transmisión ha utilizado canciones del cantante y guitarrista de pedal de acero Robert Randoph, incluida la melodía, «Take the Party».

«Shaboozey es el artista perfecto para comenzar a TNF cada semana y refleja nuestro compromiso de capturar la energía de comenzar el fin de semana los jueves por la noche», dice Stacey Rosenson, jefe del marketing deportivo estadounidense para Prime Video, en un comunicado.

Al tocar a Shaboozey para diseñar una melodía original para sus procedimientos de la NFL, Prime Video está siguiendo grandes pasos. Deportes de NBC se ha asociado con la cantante Carrie Underwood durante más de una década para la canción de apertura «Waiting All Day for Sunday Night». ESPN presentó recientemente una alianza con Saweetie, quien servirá como el curador de música de este año para «Monday Night Football», eligiendo pistas para juegos selectos. Otros que han asumido la tarea para el gigante deportivo de Disney incluyen a J Balvin; Timbaland y Justin Timberlake; Marshmello; Pato; DJ Khaled; y diplo.

El fútbol de televisión y la música se han entrelazado durante mucho tiempo. Hank Williams Jr. Belted «Todos mis amigos ruidosos están llegando esta noche» antes de los juegos de «Monday Night Football» en ABC y ESPN entre 1989 y 2011.

Los fanáticos pueden echar un vistazo a Shaboozey y escuchar la nueva canción, en una viñeta de marketing que se estrena el jueves. En el video, el talento y los fanáticos de «Thursday Night Football» celebran en una fiesta en el patio trasero con Shaboozey, mientras ofrece una presentación en vivo de la nueva canción.

La nueva canción de Shaboozey sonará cada semana a partir del 11 de septiembre, cuando los Green Bay Packers reciban a los Comandantes de Washington en «Jueves Night Football» de Prime Video.

Una partitura original del compositor Pinar Toprak, comisionado para el debut «TNF» en 2022, continuará sirviendo como la música «TNF» y tocar como el sonido de la firma a lo largo de cada transmisión «TNF»