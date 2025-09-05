El video podcast ‘Crime Stories’ de Nancy Grace se transmitirá en Fox One

Nancy Grace ha encontrado otro hogar nuevo.

El veterano presentador de crimen y justicia, quien recientemente se celebró en la red de televisión respaldada por Merit Street Media del Dr. Phil, lanzará una nueva temporada de «Crime Stories with Nancy Grace» en Fox unoLa nueva salida de banda ancha de suscripción de Fox Corp. Al hacerlo, aporta algo al lugar que puede no haber sido esperado: programación original.

Fox One, que se lanzó el 21 de agosto, tiene como objetivo ofrecer a los suscriptores la mayor parte de la cartera de Media de Fox, desde el programa de horario estelar de Sean Hannity en Fox News Channel hasta las Grandes Ligas de Béisbol de Post Season de Fox Sports. Pero parece estar listo para ofrecer algunas sorpresas también. El programa de Grace se crea en asociación con Red Seat Ventures, El estudio de producción que Fox Corp. adquirió en febrero y que funciona con personalidades como Megyn Kelly, Bill O’Reilly y Tucker Carlson.

«En realidad estamos trabajando con Red Seat para identificar podcasts específicos de video y audio que tendrían sentido para la audiencia», dijo el CEO de Fox One, Pete Distad, durante una conferencia de prensa en agosto. «No me sorprendería en absoluto si comienzas a ver algunas cosas de las empresas del Mar Rojo» en el servicio.

Los nuevos episodios del programa de Grace aparecerán cinco días a la semana, y cada uno ejecutará de 45 a 60 minutos. Los episodios debutarán en Fox One antes de estar a disposición en otras plataformas.

«Nancy Grace es una de las voces más valientes y respetadas en el verdadero crimen», dijo Reagan Feeney, vicepresidenta senior de estrategia y planificación de contenido de Fox One, en una declaración preparada. «Su pasión por los derechos de las víctimas y la búsqueda incesante de la justicia han construido una audiencia leal en todas las plataformas. Estamos entusiasmados de llevar las historias de crímenes a Fox One, donde los espectadores pueden contar con la poderosa narración de narraciones de Nancy cada noche de la semana».

Grace es mejor conocida por sus días que organizan programas de horario estelar centrados en el crimen y la justicia en la televisión de la corte y HLN. Cada episodio de «Crime Stories: profundizará en un solo caso. Grace se unirá a un panel giratorio de invitados que puede incluir a los miembros de la familia y los directores de las víctimas conectados al caso, así como a los abogados y periodistas.

El programa se lanzó originalmente en 2017 en un formato de 20 minutos que evolucionó en video. Estaba disponible exclusivamente en el servicio de transmisión de Fox Nation de 2020 a 2023, y una biblioteca de episodios todavía está allí.

«¡Estamos emocionados, las historias de crímenes ahora aparecerán en Fox One! Ayudando a resolver homicidios sin resolver, encontrar personas desaparecidas, especialmente los niños y los casos de revivir los casos, es una misión de por vida para mí», dijo Grace, en un comunicado. «Estoy orgulloso de tener un compañero que promueva nuestra misión de siempre, siempre, buscar justicia».