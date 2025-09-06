El viceprimer ministro británico renunció a su posición debido al impuesto

Londres, Viva – Angela Rayner tiene renunciar como Representante Primer ministro británico y el ministro de vivienda después de reconocer que no pagó impuesto Suficiente para ambas casas.

También ha renunciado como vicepresidente del Partido Laborista, un puesto que se elige democráticamente.

«Basado en estos hallazgos y el impacto experimentado por mi familia, por la presente declaro la resignación como viceprimer ministro y ministro de vivienda, gobierno comunitario y regional, así como vicepresidente del Partido Laborista», dijo Rayner en una carta abierta dirigida al primer ministro británico Keir Starmer, informó Sky NewsViernes 5 de septiembre de 2025

«Acepto que no cumplí con los más altos estándares con respecto a la compra de mi propiedad recientemente … Soy totalmente responsable de este error», dijo.

Una investigación encontró que Rayner escapó de pagar un deber de compra completo por su nueva casa por valor de 800 mil libras en Hove, un complejo costero en East Sussex, el sureste de Inglaterra, informado por ITV Television.

Rayner admitió que debería pagar un impuesto de timbre más alto sobre la casa que compró en Hove, East Sussex, porque la casa era su segunda propiedad.

En su carta al primer ministro Starmer, Rayner dijo que inicialmente pensó que no había necesidad de pagar el deber porque había liberado la parte de su propiedad sobre la casa familiar.

Sin embargo, después de consultar un bufete de abogados, Rayner admitió que había cometido un error.

«Realmente lamento mi decisión de no haber pedido asesoramiento de consultores fiscales … Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar que nunca he tenido la intención de hacer nada más que pagar en una cantidad apropiada», dijo.

Rayner renunció el viernes después de que Sir Laurie Magnus, asesora del primer ministro, descubrió que había violado el Código de Ética del Ministro después de que se informó al primer ministro británico el miércoles pasado.

La carta de Laurie declaró que «muy lamentable» de que Rayner no solicitó un asesoramiento fiscal especial desde el principio, y estaba segura de que ella actuó «con integridad y con compromisos dedicados y debería ser emulado a los servicios públicos».

Sin embargo, dijo que lamentó a Rayner, quien no logró completar sus deberes, junto con el hecho de que esto solo se determinó después de que «la supervisión pública intensiva» lo había hecho concluir «con el arrepentimiento de profundidad» de haber violado el código de ética del ministro del gabinete.

La renuncia de Rayner fue bienvenida por los miembros del Partido Populista de la derecha de la derecha del Reino Unido que actualmente celebra un Congreso del Partido en Birmingham.

La noticia fue anunciada por el presidente del Partido de Reforma del Reino Unido, David Bull, quien declaró que el gobierno del Partido Laborista dirigido por el primer ministro Starmer colapsó antes que ellos.