El vicepresidente JD Vance aparecerá en ‘The View’ de ABC

Quizás haya algunas negociaciones de paz entre los ejecutivos de Disney y la administración Trump.

El vicepresidente JD Vance aparecerá en “The View” el 16 de junio y se unirá a los seis coanfitriones del programa para hablar sobre su nuevo libro “Comunión: Encontrar mi camino de regreso a la fe”. Esta aparición será la primera de Vance en el programa diurno de ABC. Además del libro, se espera que él y los presentadores (Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin, Sara Haines, Alyssa Farah Griffin y Ana Navarro) discutan las prioridades y objetivos de la administración y los últimos titulares políticos.

La aparición de Vance en el programa se produce mientras Disney y la administración Trump están lidiando con la renovación de licencias para ocho estaciones de televisión ABC. La Comisión Federal de Comunicaciones, encabezada por el presidente Brendan Carr, ordenó a la empresa presentar solicitudes de renovación años antes de lo previsto. En sus presentaciones, Disney ha dicho que sus solicitudes se presentaron «bajo protesta en respuesta a una orden ilegal, arbitraria e inconstitucional».

“The View”, que ha prosperado en los últimos años con debates sobre política, también se ha encontrado en la mira de la administración. La FCC también ha investigado si el programa ha violado las llamadas leyes electorales de “tiempo igual” tras la aparición de figuras políticas, iniciando su investigación después de que James Talarico, el candidato demócrata al Senado de Texas, apareciera en el programa en febrero. La FCC emitió una nueva guía en enero según la cual los presentadores nocturnos y diurnos debían dar el mismo tiempo a los candidatos políticos de varios partidos, alegando que los programas podrían estar funcionando según líneas partidistas.

La regla generalmente tiene exenciones, como noticieros que cubren eventos de última hora, programas de entrevistas y cobertura de eventos en vivo.