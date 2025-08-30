El vicepresidente Gibran visitó a las víctimas de manifestación en el Hospital RSCM y Pelni, transmite esto

Yakarta, Viva – Vicepresidente (Vicepresidente) Gibran rakabuming raka Visitar a varios residentes en el Hospital Cipto Mangunkusumo (RSCM) Y Rs PelniYakarta, que resultaron heridos debido al impacto de los enfrentamientos masivos y la policía.

Gibran llegó a dos hospitales en el centro de Yakarta y West Yakarta el viernes (29/8) Noche, según lo transmitido por grabaciones de video recibidas Entre en Yakarta, el sábado por la mañana.

En el Hospital Pelni, el vicepresidente Gibran visitó a Moh. Umar Amirudin, un taxista de motocicletas en línea (OJOL) que, según los informes, estaba muerto, pero luego se sabía que estaba vivo, en un estado consciente, y se sometió a tratamiento en el Hospital Pelni.

Gibran luego preguntó las heridas sufridas por Umar, y también la situación cuando estaba en la escena. Gibran también tuvo tiempo de preguntar la razón por la que Umar pasó por la carretera vulnerable, y luego fue respondido obligado a pasar la carretera porque muchas carreteras de acceso se cerraron durante la manifestación.

Gibran luego le pidió a Umar que descansara.

«Tres días de descanso regresaron a casa», dijo el vicepresidente Gibran a Umar.

Umar asintió y estuvo de acuerdo con el consejo del vicepresidente.

Gibran luego saludó a Umar y a los miembros de la familia que acompañaron a Umar en el Hospital Pelni.

Después de eso, Gibran visitó a un hombre de heridas, que fue tratado en la habitación de Umar.

«Solo duerme, duerme», dijo el vicepresidente Gibran a una de las víctimas que se sentó cuando Gibran vino a él.

Gibran luego preguntó la queja que experimentó. El residente, que es hombre, cuenta su condición, lesiones en la cabeza y su condición que se siente mareado. El hombre también le dijo que se convirtió en víctima de enfrentamientos y masas mientras regresaba a casa desde la oficina después del trabajo.

La manifestación el jueves (8/28) continuó hasta el viernes (29/8) que también fue coloreada con un choque entre los manifestantes y la policía que intentó disolver las masas. La escalada de enfrentamientos entre las masas y manifestantes aumentó el jueves por la noche, después del vehículo táctico (Rantis) Barracuda Brimob a través de Affan Kurniawan hasta que murió. Affan, como Umar, es un conductor de Ojol que trabaja durante un choque masivo y el aparato tiene lugar.

Unas horas después de que Affan fuera declarado muerto en RSCM, el centro de Yakarta, siete policías dentro del Brimob Barracuda fueron arrestados y detenidos por la policía.

Los siete policías también se sometieron a un examen del jueves a la noche al viernes (29/8), y el sospechoso los había determinado y con ropa de detención. El examen fue realizado por la División Profesional y de Seguridad (PROPAM) de la sede de la Policía Nacional. (Hormiga)