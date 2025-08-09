El vicepresidente Gibran subió una foto del almuerzo con Dasco

Yakarta, Viva – vicepresidente Rhode Island Gibran rakabuming raka Comparte fotos del momento tener cena pequeña Junto con el vicepresidente del parlamento indonesio Sufmi Dasco Ahmad.

Gibran subió el momento de unión con Sufmi Dasco en su cuenta personal de Instagram, @gibran_rakabuming, Sábado 9 de agosto de 2025.

«Almuerzo con el vicepresidente del Parlamento indonesio Sr. @Sufmi_Dasco», escribió el vicepresidente Gibran Dalam subir el.

En las fotos cargadas, Gibran y Dasco se ven sentados en la larga mesa de comedor entre sí.

El vicepresidente Gibran llevaba una camisa blanca de manga corta combinada con pantalones beige. Mientras Dasco parecía formal con una camisa Batik con un matiz oscuro. El ambiente de la reunión parecía relajado pero cálido.

Gibran no explicó más el contenido de su reunión con el presidente diario de la fiesta Gerindra. Solo reveló el menú del almuerzo que ambos comían. «El menú de los fideos de albóndigas, el arroz desigual de Balado y las hojas de papaya salteadas», dijo.

En su carga, Gibran también felicitó el fin de semana a toda la comunidad. «Feliz fin de semana para todos los amigos», dijo

La carga ha sido similar por más de 44 mil ciudadanos y recibió 1.800 comentarios.