El vicepresidente Gibran revela cuatro cosas que ha hecho el gobierno para afrontar los desastres en Sumatra

Jacarta – Vicepresidente de la República de Indonesia Gibran Rakabuming Raka transmitió los cuatro esfuerzos prioritarios del Gobierno para acelerar la recuperación de la situación tras la catástrofe hidrometeorológica que afectó a varias zonas de Sumatra.

En su comunicado oficial en las redes sociales de la Secretaría WapresEn Yakarta, se afirmó el viernes que los esfuerzos prioritarios incluyen la evacuación de los residentes afectados, la distribución selectiva de ayuda logística a zonas remotas, la garantía de que los servicios sanitarios y los puestos de refugiados funcionen de forma óptima, así como acelerar la apertura del acceso a zonas todavía aisladas.

«El presidente Prabowo ha ordenado a todos los niveles que actúen rápidamente», afirmó.

Los puentes en el norte de Sumatra quedaron cortados por las inundaciones

Según el vicepresidente, desastre Esto se cobró vidas y causó daños a la infraestructura y perturbaciones socioeconómicas para miles de residentes afectados.

El vicepresidente Gibran también expresó su más sentido pésame por las inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron varias áreas de Sumatra, a saber, Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Invitó a toda la comunidad a orar por las víctimas para que tengan fuerza y ​​fortaleza para enfrentar este desastre.

«Esperemos que el proceso de recuperación pueda transcurrir sin problemas», dice el comunicado del vicepresidente.

Esta mañana, el Gobierno desplegó cuatro aviones, tres Hércules y un A400, para enviar ayuda de emergencia a las zonas afectadas por la catástrofe en Sumatra.

Estos aviones transportaban logística, como equipos de comunicación, botes neumáticos, generadores, alimentos listos para el consumo y asistencia médica, según las instrucciones del presidente Prabowo Subianto.

En esa ocasión, el ministro coordinador del PMK Pratikno dijo que las operaciones de respuesta a emergencias se llevaron a cabo de manera coordinada con el TNI, la policía y el gobierno regional. El gobierno también ha comenzado a llevar a cabo operaciones de modificación del clima para acelerar las evacuaciones en medio del debilitamiento del ciclón tropical Senyar.

El secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, añadió que la distribución de ayuda se lleva a cabo desde principios de semana, en la que participan aviones del TNI y compañías aéreas civiles.

El gobierno central también está coordinando directamente con los jefes regionales para garantizar que la ayuda, incluidas 150 tiendas de campaña, 64 botes neumáticos, generadores, equipos de comunicaciones y personal médico, pueda llegar a las zonas más profundas de las zonas afectadas.

El equipo del Ministerio de Obras Públicas también se desplegó para atender los lugares que quedaron aislados debido a deslizamientos de tierra y carreteras bloqueadas, garantizando que no se obstaculizara el acceso a la ayuda. (Hormiga)