El vicepresidente Gibran escucha el testimonio del padre de la víctima de la inundación de Bali

Bali, VIVA – La atmósfera de emoción envolvió la funeraria de Dedek Rio Adi Saputra (20), una gran víctima de inundación en Denpasar, Bali. El padre del fallecido, Roni SUNYOTO, le dijo a la cronología de su hijo que fue arrastrado al vicepresidente Gibran Rakabuming Raka durante una visita, el viernes (12/9/2025).

«Si el Sr. Gibran preguntó a la cronología inicial, por lo que inicialmente hubo un evento de cumpleaños de Profeta, bueno, mi hijo que ya tenía una posible esposa, el candidato vino aquí para unirse al evento, y después de terminar 11, mi hijo entregó a su casa en Ubung», dijo Roni con voz baja.

El vicepresidente Gibran llegó a la funeraria en Jalan Subur Gang Mirah Hati, Denpasar, alrededor de 13.15 Wita. Frente a él, Roni dijo que después de llevar a su novia, Dedek Rio se había refugiado mientras tomaba café porque las fuertes lluvias no habían disminuido hasta la madrugada.

Evacuación de 4 cuerpos de víctimas de la tragedia de la inundación de Bali

A las 3:00 a.m., la familia comenzó a preocuparse porque había una llamada de la posible esposa de la víctima a la Sra. Dedek Río que no había sido nombrada. Cuando se contactó en la mañana, los dos no respondieron.

«Resulta que obtuvimos información de que mi hijo y mi dos personas allí (la posible esposa y el futuro en las leyes) fueron barridos, de los tres que fueron barridos solo uno, su futura esposa, la víctima murió a mi hijo y a su padre la niña no había sido encontrada», dijo.

El cuerpo de Dedek Río fue encontrado el miércoles (9/10) alrededor de las 16:30 Wita. El cuerpo fue llevado al Hospital Prof. Ngorah, luego enterrado en la mezquita Baitul Makmur antes de ser enterrado a la mañana siguiente.

«Después del hospital, fue llevado a la mezquita Baitul Makmur para ser colocado y enterrado mañana (jueves 11/9) de la mañana a las 9», dijo el padre.

Al escuchar la triste historia, el vicepresidente Gibran le pidió al alcalde de Denpasar que registre inmediatamente las necesidades de la familia de la víctima y se asegurara de que se canalizara la asistencia.

«No hay asistencia directa, solo regístrese, si más tarde las necesidades no son nada para la secuela, dijo más tarde que el alcalde y el jefe de la aldea», dijo Roni repetidas las palabras de Gibran Rakabuming.

Por otro lado, la madre de Dedek Río solo podía llorar, con la esperanza de que un gran desastre de inundaciones ya no se repita en Bali para que ninguna otra familia sintiera el mismo dolor.

Unos 30 minutos en la funeraria, el vicepresidente Gibran dijo adiós. Con una camisa blanca que llevaba puesto, había saludado a los vecinos de las víctimas antes de salir de la ubicación. (ENTRE)