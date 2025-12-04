El vicepresidente Gibran calma a las víctimas del desastre en la regencia de Agam: los residentes de Sumatra no están solos

Agam, VIVA – Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka tratando de calmar a las víctimas desastre Inundaciones repentinas Sumatra en uno de los campos de refugiados en Agam Regency, Sumatra Occidental, el jueves, durante su visita para inspeccionar la ubicación del desastre de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Sumatra.

Cuando llegó al puesto de evacuación, Gibran se acercó a las víctimas que se estaban reuniendo y les expresó su más sentido pésame, además de asegurarles que el pueblo de Sumatra no estaba solo ante este desastre.

«De parte del señor presidente Prabowo, ofrezco mi más sentido pésame a todas las víctimas. Pido disculpas de antemano. Damas y caballeros no están solos, el pueblo de Sumatra no está solo», dijo Gibran en el puesto de refugiados en Agam Regency, Sumatra Occidental, el jueves.

Gibran, que estaba sentado en medio de las víctimas de los refugiados, transmitió los saludos del presidente Prabowo Subianto y explicó la orden del presidente de acelerar la recuperación post-desastre en Sumatra.

Mientras llevaba una libreta de bolsillo, Gibran también registró todos los aportes y quejas de las víctimas del desastre.

Wapres Destacó que se sigue acelerando la distribución logística, tanto por tierra como por aire y mar. También continúan las mejoras de infraestructura en instalaciones básicas, como centros de salud y puentes.

«También se transmitió anteriormente que también se acelerarán las mejoras en el acceso a las comunicaciones, los centros de salud, las escuelas, los puentes y las carreteras para que el flujo de ayuda logística y combustible pueda volver a funcionar sin problemas», dijo Gibran.

Al cerrar sus comentarios, Gibran también dijo a las víctimas que continuaría monitoreando las condiciones actuales del campo.

Desde Sumatra Occidental, el Vicepresidente voló a South Tapanuli Regency, Sumatra del Norte. Luego, el viaje continúa hacia Aceh Singkil Regency, Aceh.

«Hoy visitamos tres provincias, el objetivo es acelerar la recuperación. Así que señoras y señores, los residentes de Sumatra no están solos, continuaremos yendo al campo», dijo Gibran.

En la misma ocasión, el regente de Agam, Benni Warlis, explicó que Agam Regency fue el lugar más afectado y que se cobró más vidas en Sumatra Occidental.

«Nuestra infraestructura, carreteras, puentes, arrozales enterrados, casas, un negocio de molienda, y luego también el puente del Vicepresidente, son todos los más (afectados) en Agam Regency», dijo Benni.