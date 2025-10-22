El vicepresidente estadounidense JD Vance Ultimatum Hamás será aniquilado si se niega a desarmarse

Tel Aviv, EN VIVO – Vicepresidente Estados Unidos de América (COMO) JD Vance dio un ultimátum al grupo de combatientes palestinos Hamás que serían «exterminados» si se negaban a desarmarse.

Lea también: Netanyahu admite que Israel lanzó 153 toneladas de bombas sobre Gaza durante el alto el fuego



En una conferencia de prensa en Kiryat Gat, al norte de Gaza, el martes 21 de octubre de 2025, Vance dijo que los combatientes de Hamás podrían ser indultados si el grupo coopera. «Si no cooperan… Hamás será eliminado», afirmó.

Vance enfatizó que la Casa Blanca no presionaría Israel sobre la presencia de tropas extranjeras. Dijo que Israel determinaría qué tropas extranjeras podrían desplegarse en Gaza.

Lea también: Netanyahu, violando el alto el fuego, dice que Israel detonó 153 toneladas de bombas en Gaza



Lo llamó «un asunto que debe ser acordado por la parte israelí». Añadió que Türkiye podría desempeñar un papel importante.



El presidente estadounidense Donald Trump con el vicepresidente JD Vance

Lea también: Llamando a Trump ‘narcotraficante’, el presidente Petro: Colombia nunca ha sido grosera con Estados Unidos



Mientras los mediadores trabajan para hacer realidad las posibilidades alto el fuego En la segunda fase, el funcionario estadounidense reconoció los desafíos que se enfrentarían.

«¿Puedo estar 100 por ciento seguro de que esto funcionará? No… pero se hacen cosas difíciles al intentarlo», dijo Vance.

También respondió a la decepción por el lento proceso de evacuación. rehén y cadáveres.

«Algunos de los rehenes están enterrados bajo miles de libras de escombros. Otros ni siquiera se sabe dónde están», dijo Vance, instándolos a mostrar «un poco de paciencia».

El acuerdo de alto el fuego en Gaza experimentó problemas debido a que las partes se acusaron mutuamente de violarlo, pero tanto Israel como Hamás reafirmaron públicamente su compromiso.

Se espera que Vance, que llegó a Israel el martes, se reúna con líderes israelíes, incluido Benjamin Netanyahu. El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, ya estaban en Israel antes de la llegada de Vance.

Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, no había fijado una fecha límite para que Hamás se desarmara en virtud de un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Trump, pero advirtió de una posible intervención estadounidense si el grupo de resistencia no cumplía.

En una entrevista con Fox News el domingo 19 de octubre de 2025, Trump dijo que «no estaba dando un ‘cronograma firme’, pero que Estados Unidos «verá cómo se desarrolla todo».