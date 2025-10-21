El vicepresidente estadounidense JD Vance llega a Israel para reforzar el frágil alto el fuego en Gaza







El vicepresidente estadounidense JD Vance llegó a Israel el martes en una misión diplomática de alto riesgo destinada a estabilizar el frágil alto el fuego en Gaza, informó la agencia de noticias AP. La tregua mediada por Estados Unidos ha mostrado signos de desmoronarse en los últimos días en medio de una renovada violencia e incertidumbre sobre el proceso de paz a largo plazo.

La visita de Vance se produce tras la llegada de dos altos enviados de la Casa Blanca y es parte de la iniciativa más amplia de la administración estadounidense para asegurar un fin duradero al conflicto entre Israel y Hamás. Acompañado de su esposa Usha, el vicepresidente permanecerá en la región hasta el jueves.

Mientras esté en Israel, Vance se reunirá con Primer Ministro Benjamín Netanyahu y celebrar una conferencia de prensa en Jerusalén, informó AP. También se espera que se reúna con las familias de los rehenes, tanto los que fueron liberados la semana pasada como otros cuyos restos se cree que todavía están retenidos en Gaza.

Restos mortales de rehenes devueltos en medio de tensiones por alto el fuego

Israel confirmó el martes que Hamás ha devuelto el cuerpo de Tal Haimi, de 42 años, padre de cuatro hijos y miembro del equipo de respuesta de emergencia del Kibbutz Nir Yitzhak. Fue secuestrado durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra.

Como parte de los términos del alto el fuego, Hamás ha acordado devolver los restos de 15 rehenes, informó AP. Hasta el momento se han entregado trece cadáveres, incluido el de Haimi.

Hamás reafirma su compromiso con el acuerdo de paz

A pesar de la violencia esporádica, el jefe negociador de Hamas, Khalil al-Hayya, hablando desde El Cairo, reiteró el compromiso del grupo con el acuerdo de alto el fuego firmado en la Cumbre de Sharm el-Sheikh. La cumbre, que fue organizada por el presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi y a la que asistieron líderes mundiales, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, fue vista como un momento histórico al declarar el fin de la guerra de Gaza.

Al-Hayya afirmó que Hamás había recibido firmes garantías de mediadores internacionales y Presidente Trump Eso reforzó su creencia de que la guerra realmente había terminado. Instó a Israel a intensificar las entregas de ayuda, particularmente en preparación para el invierno, incluidos materiales para refugios y suministros médicos.

Los nuevos enfrentamientos generan preocupación

A pesar del alto el fuego, la violencia ha continuado. El domingo, dos soldados israelíes murieron en Rafah, en zonas bajo control israelí. Israel respondió con ataques aéreos que mataron a 45 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El número total de muertos palestinos desde que comenzó el alto el fuego asciende a 80.

El lunes se registraron más enfrentamientos en Ciudad de Gaza y Jan Yunis. El ejército israelí acusó a los militantes de cruzar la designada «línea amarilla» (una zona de amortiguación establecida como parte de la tregua) y de representar una amenaza inmediata para las tropas israelíes. En respuesta, Israel está reforzando la línea con barreras y marcadores de hormigón.

Qatar y la presión internacional

Qatar, un mediador clave en las negociaciones de alto el fuego, condenó a Israel por lo que describió como repetidas violaciones de la tregua. En un discurso el martes, el Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani criticó las acciones de Israel en Gaza y su continua expansión de los asentamientos en Cisjordania, al tiempo que reafirmó el papel de Qatar en el apoyo a una resolución pacífica.

Denuncias de malos tratos y crímenes de guerra

Controversia ha estallado por el estado de los cuerpos palestinos devueltos por Israel. El Ministerio de Salud de Gaza afirma que muchos de los 150 cuerpos devueltos muestran signos de tortura, incluidas marcas de cuerdas, grilletes, quemaduras y miembros aplastados. Hasta el momento sólo se han identificado 32 de los cadáveres.

El Dr. Muneer al-Boursh, director general del ministerio, calificó los presuntos abusos como “un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad” y exigió una investigación urgente e independiente por parte de las Naciones Unidas.

En respuesta, el Servicio Penitenciario de Israel negó todas las acusaciones de malos tratos y afirmó que todos los detenidos son recluidos de conformidad con las normas legales y reciben la atención adecuada.

Los rehenes israelíes liberados recientemente de Gaza también han descrito graves malos tratos, como ser encadenados, golpeados y privados de alimentos.

(Con entradas AP)





